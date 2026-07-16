ВСУ активно готовятся к обороне Сум, рассказали в "Ахмате"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные возводят оборонительные сооружения на въездах в Сумы и в самом городе.
- Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в Сумской области в 2026 году для защиты приграничных регионов РФ.
КУРСК, 16 июл - РИА Новости. Украинские военные активно возводят оборонительные сооружения на въездах в Сумы и в самом городе, готовясь к его обороне, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений спецназа "Ахмат" с позывным Аид.
«
"Пытаются выставлять и "зубы дракона", готовятся нас встречать с разных сторон города, все выезды блокируют", — сообщил Аид.
Он пояснил, что оборонительные сооружения формируются как на въездах, так и в самом городе.
Сумская область — одно из ключевых направлений для создания "полосы безопасности" вдоль границы РФ. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск "Север", подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что политических планов у России в отношении города Сумы и региона в целом нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18