Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские военные возводят оборонительные сооружения на въездах в Сумы и в самом городе.

Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в Сумской области в 2026 году для защиты приграничных регионов РФ.

КУРСК, 16 июл - РИА Новости. Украинские военные активно возводят оборонительные сооружения на въездах в Сумы и в самом городе, готовясь к его обороне, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений спецназа "Ахмат" с позывным Аид.

« "Пытаются выставлять и "зубы дракона", готовятся нас встречать с разных сторон города, все выезды блокируют", — сообщил Аид.

Он пояснил, что оборонительные сооружения формируются как на въездах, так и в самом городе.

Сумская область — одно из ключевых направлений для создания "полосы безопасности" вдоль границы РФ . Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск "Север", подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.