В Ивановской области суд признал экстремистским преступное сообщество

Краткий пересказ от РИА ИИ Ивановский областной суд вынес приговор 14 подсудимым за производство наркотиков и покушение на их сбыт.

Преступное сообщество действовало по заданию кураторов, подконтрольных украинским спецслужбам.

Решением Октябрьского районного суда города Иваново организованная преступная группа признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

БРЯНСК, 16 июл – РИА Новости. Суд признал экстремистским преступное сообщество, членов которого осудили в Ивановской области за производство наркотиков и покушение на их сбыт, действовавшее по заданию кураторов, подконтрольных спецслужбам Украины, сообщают региональная прокуратура и пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

В марте Ивановский областной суд вынес приговор 14 подсудимым, которые ранее действовали в составе преступного сообщества на территории региона. Как отметила прокуратура, участники группы под руководством Гиви Калмахелидзе были осуждены за организацию преступного сообщества и участие в нем, производство наркотиков и покушение на их сбыт. Пресс-служба суда рассказала, что всех участников группы приговорили к реальным срокам заключения, а их автомобили и деньги, нажитые преступным путем, конфискованы в доход государства.

"В состав преступного сообщества входили жители Ивановской, Московской, Саратовской, Волгоградской и ряда других регионов… Организованное преступное сообщество действовало по заданию кураторов, подконтрольных украинским спецслужбам, в целях нанесения ущерба безопасности РФ путем массовой наркотизации населения, а также систематического получения финансовой выгоды от производства и реализации наркотических средств", - рассказала прокуратура в своем Telegram-канале

По данным прокуратуры, незаконные доходы использовались осужденными для финансирования деятельности, направленной против жизни и здоровья граждан. При этом деньги отмывались через компанию, аффилированную с участниками группы. В связи с этим прокурор Ивановской области обратился в суд с иском о признании преступного сообщества экстремистским.

"Решением Октябрьского районного суда города Иваново от 16 июля 2026 года организованная преступная группа под руководством Калмахелидзе Г.Д… признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации", - рассказала пресс-служба суда на платформе "Макс".