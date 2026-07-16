Рейтинг@Mail.ru
В Ивановской области суд признал экстремистским преступное сообщество - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:18 16.07.2026
В Ивановской области суд признал экстремистским преступное сообщество

В Ивановской области суд признал преступное сообщество экстремистским

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ивановский областной суд вынес приговор 14 подсудимым за производство наркотиков и покушение на их сбыт.
  • Преступное сообщество действовало по заданию кураторов, подконтрольных украинским спецслужбам.
  • Решением Октябрьского районного суда города Иваново организованная преступная группа признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
БРЯНСК, 16 июл – РИА Новости. Суд признал экстремистским преступное сообщество, членов которого осудили в Ивановской области за производство наркотиков и покушение на их сбыт, действовавшее по заданию кураторов, подконтрольных спецслужбам Украины, сообщают региональная прокуратура и пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
В марте Ивановский областной суд вынес приговор 14 подсудимым, которые ранее действовали в составе преступного сообщества на территории региона. Как отметила прокуратура, участники группы под руководством Гиви Калмахелидзе были осуждены за организацию преступного сообщества и участие в нем, производство наркотиков и покушение на их сбыт. Пресс-служба суда рассказала, что всех участников группы приговорили к реальным срокам заключения, а их автомобили и деньги, нажитые преступным путем, конфискованы в доход государства.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Суд приговорил жительницу Запорожской области к 18 годам тюрьмы за теракт
Вчера, 19:26
"В состав преступного сообщества входили жители Ивановской, Московской, Саратовской, Волгоградской и ряда других регионов… Организованное преступное сообщество действовало по заданию кураторов, подконтрольных украинским спецслужбам, в целях нанесения ущерба безопасности РФ путем массовой наркотизации населения, а также систематического получения финансовой выгоды от производства и реализации наркотических средств", - рассказала прокуратура в своем Telegram-канале.
По данным прокуратуры, незаконные доходы использовались осужденными для финансирования деятельности, направленной против жизни и здоровья граждан. При этом деньги отмывались через компанию, аффилированную с участниками группы. В связи с этим прокурор Ивановской области обратился в суд с иском о признании преступного сообщества экстремистским.
"Решением Октябрьского районного суда города Иваново от 16 июля 2026 года организованная преступная группа под руководством Калмахелидзе Г.Д… признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации", - рассказала пресс-служба суда на платформе "Макс".
В прокуратуре добавили, что суд обратил в доход государства имущество и денежные средства, находившиеся на счетах участников преступной группы, на общую сумму более 11 миллионов рублей.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Солисту группы "Тараканы!" грозит пожизненный срок за продажу паспорта
Вчера, 22:44
 
ПроисшествияИвановская областьУкраинаРоссияИвановский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала