ВС отклонил иск владелицы земли, оспаривающий запрет на застройку

Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото

Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Владелица участка сельхозназначения подала иск о признании частично недействующим Классификатора видов разрешенного использования земельных участков.

Женщина считала, что документ нарушает ее права из-за запрета заниматься огородничеством для собственных нужд и постройки жилого дома, гаража и других строений.

Верховный Суд России отклонил иск, отметив, что разрешать застройку сельхозугодий в обход действующего законодательства путем внесения изменений в Классификатор недопустимо.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Верховный Суд России отклонил иск владелицы участка сельхозназначения, которая просила признать частично не действующий документ об использовании земли для постройки домов и строений, сообщил суд в своем Верховный Суд России отклонил иск владелицы участка сельхозназначения, которая просила признать частично не действующий документ об использовании земли для постройки домов и строений, сообщил суд в своем Telegram-канале

Владелица земли сельхозназначения (с кодом 1-0) подала в суд иск о признании частично недействующим Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Женщина посчитала, что документ нарушает ее права из-за запрета заниматься огородничеством для собственных нужд и постройки жилого дома, гаража и других строений.

"Высшая судебная инстанция в удовлетворении административного искового заявления отказала, отметив, что разрешать застройку сельхозугодий в обход действующего гражданского, земельного и градостроительного законодательства путем внесения изменений в Классификатор недопустимо", - говорится в сообщении.