ВС отклонил иск владелицы земли, оспаривающий запрет на застройку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владелица участка сельхозназначения подала иск о признании частично недействующим Классификатора видов разрешенного использования земельных участков.
- Женщина считала, что документ нарушает ее права из-за запрета заниматься огородничеством для собственных нужд и постройки жилого дома, гаража и других строений.
- Верховный Суд России отклонил иск, отметив, что разрешать застройку сельхозугодий в обход действующего законодательства путем внесения изменений в Классификатор недопустимо.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Верховный Суд России отклонил иск владелицы участка сельхозназначения, которая просила признать частично не действующий документ об использовании земли для постройки домов и строений, сообщил суд в своем Telegram-канале.
Владелица земли сельхозназначения (с кодом 1-0) подала в суд иск о признании частично недействующим Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
Женщина посчитала, что документ нарушает ее права из-за запрета заниматься огородничеством для собственных нужд и постройки жилого дома, гаража и других строений.
"Высшая судебная инстанция в удовлетворении административного искового заявления отказала, отметив, что разрешать застройку сельхозугодий в обход действующего гражданского, земельного и градостроительного законодательства путем внесения изменений в Классификатор недопустимо", - говорится в сообщении.
Суд напомнил, что право застройки земель сельскохозяйственного назначения ограничено федеральным законодательством.