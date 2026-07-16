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ВС отклонил иск владелицы земли, оспаривающий запрет на застройку - РИА Новости, 16.07.2026
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21:01 16.07.2026
ВС отклонил иск владелицы земли, оспаривающий запрет на застройку

Верховный суд отклонил иск владелицы земли, оспаривающий запрет на застройку

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владелица участка сельхозназначения подала иск о признании частично недействующим Классификатора видов разрешенного использования земельных участков.
  • Женщина считала, что документ нарушает ее права из-за запрета заниматься огородничеством для собственных нужд и постройки жилого дома, гаража и других строений.
  • Верховный Суд России отклонил иск, отметив, что разрешать застройку сельхозугодий в обход действующего законодательства путем внесения изменений в Классификатор недопустимо.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Верховный Суд России отклонил иск владелицы участка сельхозназначения, которая просила признать частично не действующий документ об использовании земли для постройки домов и строений, сообщил суд в своем Telegram-канале.
Владелица земли сельхозназначения (с кодом 1-0) подала в суд иск о признании частично недействующим Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
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Женщина посчитала, что документ нарушает ее права из-за запрета заниматься огородничеством для собственных нужд и постройки жилого дома, гаража и других строений.
"Высшая судебная инстанция в удовлетворении административного искового заявления отказала, отметив, что разрешать застройку сельхозугодий в обход действующего гражданского, земельного и градостроительного законодательства путем внесения изменений в Классификатор недопустимо", - говорится в сообщении.
Суд напомнил, что право застройки земель сельскохозяйственного назначения ограничено федеральным законодательством.
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