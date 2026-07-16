В Москве суд заочно арестовал Рабиновича по делу о растрате

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мещанский суд Москвы заочно арестовал Михаила Рабиновича и Аркадия Коростелева по делу о растрате.
- Рабиновичу и Коростелеву вменяется растрата или присвоение чужого имущества в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно арестовал по делу о растрате фигурантов по фамилиям Рабинович и Коростелев, которых в СМИ называют бывшим совладельцем Fesco и экс-президентом группы соответственно, следует из данных суда в распоряжении РИА Новости.
Как говорится в базе судебных дел, ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Рабиновича М.Д. и Коростелева А.Н. были удовлетворены судом 16 июля.
Обоим вменяется растрата или присвоение чужого имущества в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), что превышает 1 миллион рублей.
Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
По данным источников РБК, речь идет о бывшем совладельце Fesco Михаиле Рабиновиче и экс-президенте группы Аркадии Коростелеве.
Мещанский суд Москвы в феврале арестовал бывшего главу совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова и замглавы транспортной группы Бориса Иванова по делу о растрате 885 миллионов рублей при исполнении контрактов на развитие портовой инфраструктуры проекта Восточного транспортно-логистического узла.
Как сообщали РИА Новости в следственном департаменте МВД РФ, фигуранты организовали покупку по завышенной стоимости доли в неработающей компании. По версии следствия, криминальная схема была реализована с 2022 по 2023 год под предлогом развития портовой инфраструктуры проекта Восточного транспортно-логистического узла. Трое предполагаемых соучастников по делу скрылись за границей.
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