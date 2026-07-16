В Москве суд заочно арестовал Рабиновича по делу о растрате

Краткий пересказ от РИА ИИ Мещанский суд Москвы заочно арестовал Михаила Рабиновича и Аркадия Коростелева по делу о растрате.

Рабиновичу и Коростелеву вменяется растрата или присвоение чужого имущества в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно арестовал по делу о растрате фигурантов по фамилиям Рабинович и Коростелев, которых в СМИ называют бывшим совладельцем Fesco и экс-президентом группы соответственно, следует из данных суда в распоряжении РИА Новости.

Как говорится в базе судебных дел, ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Рабиновича М.Д. и Коростелева А.Н. были удовлетворены судом 16 июля.

Обоим вменяется растрата или присвоение чужого имущества в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ ), что превышает 1 миллион рублей.

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

По данным источников РБК, речь идет о бывшем совладельце Fesco Михаиле Рабиновиче и экс-президенте группы Аркадии Коростелеве.

Мещанский суд Москвы в феврале арестовал бывшего главу совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова и замглавы транспортной группы Бориса Иванова по делу о растрате 885 миллионов рублей при исполнении контрактов на развитие портовой инфраструктуры проекта Восточного транспортно-логистического узла.