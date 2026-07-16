Суд на Кипре оставил в силе решение об экстрадиции россиянина Актулаева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Апелляционный суд на Кипре оставил в силе решение об экстрадиции в США россиянина Серажудина Актулаева.
- Точная дата экстрадиции пока неизвестна.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Апелляционный суд на Кипре оставил в силе решение об экстрадиции в США россиянина Серажудина Актулаева, ее точная дата пока неизвестна, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Никосии.
"Суд оставил в силе решение об экстрадиции. Точная дата экстрадиции неизвестна", - сообщили агентству в дипмиссии.
На заседании суда присутствовали сотрудники посольства и консульского отдела, добавили в дипмиссии.