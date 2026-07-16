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Суд на Кипре оставил в силе решение об экстрадиции россиянина Актулаева - РИА Новости, 16.07.2026
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17:38 16.07.2026 (обновлено: 18:27 16.07.2026)
Суд на Кипре оставил в силе решение об экстрадиции россиянина Актулаева

Суд на Кипре оставил в силе решение об экстрадиции Актулаева в США

© AP Photo / Thanassis StavrakisФлаг Кипра
Флаг Кипра - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Флаг Кипра. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Апелляционный суд на Кипре оставил в силе решение об экстрадиции в США россиянина Серажудина Актулаева.
  • Точная дата экстрадиции пока неизвестна.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Апелляционный суд на Кипре оставил в силе решение об экстрадиции в США россиянина Серажудина Актулаева, ее точная дата пока неизвестна, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Никосии.
"Суд оставил в силе решение об экстрадиции. Точная дата экстрадиции неизвестна", - сообщили агентству в дипмиссии.
На заседании суда присутствовали сотрудники посольства и консульского отдела, добавили в дипмиссии.
В мае кипрский суд удовлетворил запрос США об экстрадиции Актулаева, обвиняемого в кибермошенничестве, россиянин подал на решение апелляцию. Актулаев, 1985 года рождения, был задержан на Кипре в конце мая 2025 года по запросу американских властей, он считает себя невиновным.
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