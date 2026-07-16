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Суд прекратил дело о банкротстве стритрейсерши Багдасарян - РИА Новости, 16.07.2026
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14:07 16.07.2026
Суд прекратил дело о банкротстве стритрейсерши Багдасарян

Суд в Москве прекратил дело о банкротстве стритрейсерши Багдасарян

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМара Багдасарян
Мара Багдасарян - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Мара Багдасарян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве Мары Багдасарян из-за отсутствия средств для финансирования процедуры.
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве стритрейсерши Мары Багдасарян, возбужденному в мае по заявлению ФНС по Кировской области, из-за отсутствия денежных средств для финансирования процедуры банкротства, следует из материалов суда в распоряжении РИА Новости.
В них отмечается, что в случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения расходов на процедуру банкротства, в частности на вознаграждение финансовому управляющему, эти расходы обязан погасить заявитель. Между тем, ФНС не предоставила согласия на финансирование.
"В материалы дела от уполномоченного органа поступила позиция, согласно которой, уполномоченный орган сообщает, что инспекция считает нецелесообразным финансирование процедуры банкротства должника без достаточного количества имущества из средств федерального бюджета", - говорится в судебном акте.
Суд 13 июля прекратил производство по делу о банкротстве Багдасарян. Причины такого решения тогда не сообщались.
Мара Багдасарян - дочь бизнесмена Эльмара Багдасаряна. Девушка прославилась из-за злостных нарушений ПДД и уклонения от уплаты административных штрафов. Она регулярно участвовала в уличных гонках и была пожизненно лишена водительских прав.
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