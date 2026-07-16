Журналиста Суханова* оштрафовали на 50 тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Савеловский суд Москвы оштрафовал журналиста-иноагента Алексея Суханова* на 50 тысяч рублей.

Его привлекли к административной ответственности за непредоставление или несвоевременное представление в уполномоченный орган сведений.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Савеловский суд Москвы оштрафовал журналиста-иноагента Алексея Суханова* на 50 тысяч рублей, также оштрафованы журналист Михаил Рубин*, блогер Дмитрий Чернышев* и главный редактор интернет-портала Activatica* Михаил Матвеев*, все - за непредоставление отчетности о своей деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов Москвы.

Суханова* привлекли к административной ответственности за нарушение части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное представление в уполномоченный орган сведений об иностранных агентах).

"Савеловский районный суд города Москвы … признал виновными в совершении административного правонарушения... журналистов Суханова* Алексея... назначено наказание в виде административного штрафа... в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении инстанции.

Рубина* и Чернышева* также оштрафовали на 50 тысяч рублей, Матвееву* был назначен штраф в 100 тысяч за нарушение аналогичной статьи.

Ранее РИА Новости сообщало, что в декабре 2025 года Суханова* дважды штрафовали за нарушение аналогичной статьи, суммарно ему был назначен штраф в 70 тысяч рублей.

Минюст внес Суханова* и Чернышева* в реестр иностранных агентов весной 2025 года. По версии ведомства, они распространяли недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступали против специальной военной операции на Украине, негативно высказывались в отношении граждан Российской Федерации, а также сотрудничали с иностранной организацией. Летом 2025 года в реестр внесли и портал Activatica*. Рубин* находится в реестре иностранных агентов с 2021 года.

Ранее Алексей Суханов* работал ведущим программы "Сегодня" на телеканале НТВ, в 2014 году уехал на Украину.