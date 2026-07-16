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Журналиста Суханова* оштрафовали на 50 тысяч рублей - РИА Новости, 16.07.2026
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11:40 16.07.2026 (обновлено: 14:22 16.07.2026)
Журналиста Суханова* оштрафовали на 50 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал журналиста Суханова на 50 тысяч рублей

© Фото : соцсети Алексея СухановаАлексей Суханов*
Алексей Суханов* - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : соцсети Алексея Суханова
Алексей Суханов*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Савеловский суд Москвы оштрафовал журналиста-иноагента Алексея Суханова* на 50 тысяч рублей.
  • Его привлекли к административной ответственности за непредоставление или несвоевременное представление в уполномоченный орган сведений.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Савеловский суд Москвы оштрафовал журналиста-иноагента Алексея Суханова* на 50 тысяч рублей, также оштрафованы журналист Михаил Рубин*, блогер Дмитрий Чернышев* и главный редактор интернет-портала Activatica* Михаил Матвеев*, все - за непредоставление отчетности о своей деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов Москвы.
Суханова* привлекли к административной ответственности за нарушение части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное представление в уполномоченный орган сведений об иностранных агентах).
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"Савеловский районный суд города Москвы… признал виновными в совершении административного правонарушения... журналистов Суханова* Алексея... назначено наказание в виде административного штрафа... в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении инстанции.
Рубина* и Чернышева* также оштрафовали на 50 тысяч рублей, Матвееву* был назначен штраф в 100 тысяч за нарушение аналогичной статьи.
Ранее РИА Новости сообщало, что в декабре 2025 года Суханова* дважды штрафовали за нарушение аналогичной статьи, суммарно ему был назначен штраф в 70 тысяч рублей.
Минюст внес Суханова* и Чернышева* в реестр иностранных агентов весной 2025 года. По версии ведомства, они распространяли недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступали против специальной военной операции на Украине, негативно высказывались в отношении граждан Российской Федерации, а также сотрудничали с иностранной организацией. Летом 2025 года в реестр внесли и портал Activatica*. Рубин* находится в реестре иностранных агентов с 2021 года.
Ранее Алексей Суханов* работал ведущим программы "Сегодня" на телеканале НТВ, в 2014 году уехал на Украину.
* признаны в России иноагентами.
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