Суд продлил арест женщине, устроившей смертельное ДТП в центре Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ Таганский суд Москвы продлил на два месяца арест Анне Владимировой, устроившей массовое ДТП на Садовом кольце.

В результате ДТП, произошедшего 20 апреля, погибли два человека, еще двое обратились за медицинской помощью.

Владимировой грозит до 15 лет лишения свободы.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Таганский суд Москвы на два месяца продлил арест женщине, устроившей массовое ДТП на Садовом кольце, в результате которого погибли два человека, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Анна Владимирова была отправлена под арест Таганским судом 21 апреля. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

"Таганский районный суд города Москвы 15 июля 2026 года продлил на два месяца срок содержания под стражей в отношении Владимировой Анны Константиновны", - говорится в сообщении инстанции.

Установлено, что 20 апреля в 23.05 мск в районе дома №13 по Садово-Черногрязской улице произошло ДТП с участием восьми транспортных средств. Обвиняемая Владимирова, управляя авто марки Mercedes и находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехала на велосипедиста, после чего столкнулась с припаркованным автомобилем, а потом, наехав на дорожное ограждение, столкнулась еще с пятью транспортными средствами, отмечается в релизе.

В ведомстве уточнили, что в результате ДТП погибли два человека: велосипедист и пассажирка одного из транспортных средств, а еще два человека обращались за медицинской помощью.