Суд продлил арест женщине, устроившей смертельное ДТП в центре Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Таганский суд Москвы продлил на два месяца арест Анне Владимировой, устроившей массовое ДТП на Садовом кольце.
- В результате ДТП, произошедшего 20 апреля, погибли два человека, еще двое обратились за медицинской помощью.
- Владимировой грозит до 15 лет лишения свободы.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Таганский суд Москвы на два месяца продлил арест женщине, устроившей массовое ДТП на Садовом кольце, в результате которого погибли два человека, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
Анна Владимирова была отправлена под арест Таганским судом 21 апреля. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
В Татарстане в ДТП с трактором погибли четыре человека
14 июля, 09:07
"Таганский районный суд города Москвы 15 июля 2026 года продлил на два месяца срок содержания под стражей в отношении Владимировой Анны Константиновны", - говорится в сообщении инстанции.
Установлено, что 20 апреля в 23.05 мск в районе дома №13 по Садово-Черногрязской улице произошло ДТП с участием восьми транспортных средств. Обвиняемая Владимирова, управляя авто марки Mercedes и находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехала на велосипедиста, после чего столкнулась с припаркованным автомобилем, а потом, наехав на дорожное ограждение, столкнулась еще с пятью транспортными средствами, отмечается в релизе.
В ведомстве уточнили, что в результате ДТП погибли два человека: велосипедист и пассажирка одного из транспортных средств, а еще два человека обращались за медицинской помощью.
Столичная прокуратура ранее сообщала, что пострадавшая пассажирка Mitsubishi скончалась в медицинском учреждении.