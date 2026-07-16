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Су-34 уничтожили антенны связи производства НАТО в Херсоне - РИА Новости, 16.07.2026
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12:45 16.07.2026
Су-34 уничтожили антенны связи производства НАТО в Херсоне

ВС РФ при ударе по "Птицам Мадьяра" уничтожили антенны связи производства НАТО

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ уничтожил около взвода боевиков ВСУ в пункте управления БПЛА «Птицы Мадьяра».
  • В результате авиаудара были уничтожены антенны связи производства стран НАТО и другое оборудование для БПЛА.
  • Ликвидирован склад с боекомплектом и оборудованием для запуска, обслуживания и управления ударно-разведывательными БПЛА ВСУ.
ГЕНИЧЕСК, 16 июл - РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ ударом авиабомбы по пункту управления БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра" уничтожил около взвода боевиков ВСУ, а также антенны связи производства стран членов блока НАТО и другое оборудование для БПЛА, сообщил РИА Новости офицер войск беспилотных систем 18 общевойсковой армии с позывным Северск.
По словам собеседника агентства, истребитель-бомбардировщик Су-34, получив верифицированные разведкой 18 общевойсковой армии "Днепра" данные, нанес авиационный удар по крупному пункту управления БПЛА ВСУ, располагавшемуся в в подконтрольном ВСУ Херсоне на острове Корабел.
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"Удар был нанесен с помощью авиабомбы ФАБ-3000ПД... В результате поражения цели было ликвидировано около взвода личного состава боевиков киевского режима, предположительно, подразделения "Птицы Мадьяра"... Так же были уничтожены антенны связи производства стран НАТО", - рассказал военнослужащий.
По словам бойца, в месте авиаудара ВКС РФ в результате огневого воздействия был ликвидирован склад с боекомплектом и оборудованием для запуска, обслуживания и управления ударно-разведывательными БПЛА ВСУ.
Видео объективного контроля передано в распоряжение агентства РИА Новости.
Ранее в среду пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщал РИА Новости, что российские войска накрыли авиабомбой штаб подразделения ударных беспилотных авиационных систем ВСУ "Птицы Мадьяра" в подконтрольном ВСУ Херсоне.
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