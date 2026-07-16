Краткий пересказ от РИА ИИ Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ уничтожил около взвода боевиков ВСУ в пункте управления БПЛА «Птицы Мадьяра».

В результате авиаудара были уничтожены антенны связи производства стран НАТО и другое оборудование для БПЛА.

Ликвидирован склад с боекомплектом и оборудованием для запуска, обслуживания и управления ударно-разведывательными БПЛА ВСУ.

ГЕНИЧЕСК, 16 июл - РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ ударом авиабомбы по пункту управления БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра" уничтожил около взвода боевиков ВСУ, а также антенны связи производства стран членов блока НАТО и другое оборудование для БПЛА, сообщил РИА Новости офицер войск беспилотных систем 18 общевойсковой армии с позывным Северск.

По словам собеседника агентства, истребитель-бомбардировщик Су-3 4, получив верифицированные разведкой 18 общевойсковой армии "Днепра" данные, нанес авиационный удар по крупному пункту управления БПЛА ВСУ, располагавшемуся в в подконтрольном ВСУ Херсоне на острове Корабел.

"Удар был нанесен с помощью авиабомбы ФАБ-3000ПД... В результате поражения цели было ликвидировано около взвода личного состава боевиков киевского режима, предположительно, подразделения "Птицы Мадьяра"... Так же были уничтожены антенны связи производства стран НАТО", - рассказал военнослужащий.

По словам бойца, в месте авиаудара ВКС РФ в результате огневого воздействия был ликвидирован склад с боекомплектом и оборудованием для запуска, обслуживания и управления ударно-разведывательными БПЛА ВСУ.

Видео объективного контроля передано в распоряжение агентства РИА Новости.