Студент из Липецкой области получил 12 лет за поджог тепловоза

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Второй Западный окружной военный суд назначил 12 лет лишения свободы студенту из Липецкой области.
- Студент признан виновным в совершении террористического акта — поджоге тепловоза.
- Первые 3 года осужденный проведет в тюрьме, остальные 9 лет — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.
РЯЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд назначил 12 лет лишения свободы обвиняемому в совершении террористического акта студенту из Липецкой области, который поджег тепловоз, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
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"Второй Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор мужчине. Он признан виновным по пункту "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта)… Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, первые 3 года из которых он проведет в тюрьме, остальные 9 лет – в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы 1 год", - сообщает прокуратура в канале на платформе "Макс".
Суд установил, что в декабре 2025 года студент 4-го курса учебного учреждения города Ельца вступил в переписку с неустановленным лицом. Ему предложили поджечь тепловоз "якобы для решения финансовых и иных проблем".
На территории локомотивного депо обвиняемый разбил молотком стекло тамбура кабины управления тепловоза, залил туда бензин и поджег. Происходящее он транслировал с помощью мобильного телефона, уточняется в сообщении.
Подсудимый вину признал частично и настаивал на отсутствии умысла на совершение террористического акта, отмечает прокуратура.