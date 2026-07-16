Студент из Липецкой области получил 12 лет за поджог тепловоза

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"Второй Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор мужчине. Он признан виновным по пункту "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта)… Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, первые 3 года из которых он проведет в тюрьме, остальные 9 лет – в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы 1 год", - сообщает прокуратура в канале на платформе "Макс".