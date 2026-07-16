Орловская область передала бойцам СВО стройматериалы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Орловская область доставила гуманитарный груз с стройматериалами и инструментами российским бойцам на Купянском направлении.
- В состав гуманитарного груза вошли пиломатериалы, сетка-рабица, строительный утеплитель, инструменты и другое оборудование.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Орловская область доставила российским бойцам строительные материалы и инструменты, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Орловская область доставила строительные материалы нашим бойцам, сражающимся на Купянском направлении… в состав гуманитарного груза вошли пиломатериалы, сетка-рабица, строительный утеплитель, инструменты и другое необходимое для обустройства быта и выполнения боевых задач оборудование", – говорится в сообщении.
Уточняется, что посылку бойцам собрали силами администрации губернатора и правительства Орловской области и Орловского регионального отделения "Российского детского фонда" при непосредственном участии сенатора Российской Федерации Вадима Соколова.
Один из военнослужащих выразил благодарность за предоставленную гуманитарную помощь, добавляется в сообщении.
"Мы ценим ваш вклад в скорейшую победу над нашим общим врагом. Спасибо, что поддерживаете, не забываете в столь трудное время. Парни передают вам всем огромное спасибо! Победа будет за нами!" – сказал участник специальной военной операции, слова которого приводит пресс-служба.