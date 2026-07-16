Россиян, задержанных в Стамбуле, планируют депортировать 17 июля

Краткий пересказ от РИА ИИ Депортация россиян, задержанных в Стамбуле, запланирована на пятницу.

СТАМБУЛ, 16 июл - РИА Новости. Депортация задержанных в стамбульской мечети Айя-София россиян предварительно запланирована на пятницу, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.

Ранее в ГК сообщили, что полиция задержала во вторник двоих россиян - Игоря и Викторию Филоновых.

"По имеющейся у генерального консульства информации, депортация россиян состоится в пятницу", - сказали РИА Новости дипломаты.

В генконсульстве не уточнили причину задержания россиян.