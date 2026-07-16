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Россиян, задержанных в Стамбуле, планируют депортировать 17 июля - РИА Новости, 16.07.2026
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13:11 16.07.2026 (обновлено: 13:13 16.07.2026)
Россиян, задержанных в Стамбуле, планируют депортировать 17 июля

Двух задержанных в Стамбуле россиян планируют депортировать 17 июля

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депортация россиян, задержанных в Стамбуле, запланирована на пятницу.
СТАМБУЛ, 16 июл - РИА Новости. Депортация задержанных в стамбульской мечети Айя-София россиян предварительно запланирована на пятницу, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.
Ранее в ГК сообщили, что полиция задержала во вторник двоих россиян - Игоря и Викторию Филоновых.
"По имеющейся у генерального консульства информации, депортация россиян состоится в пятницу", - сказали РИА Новости дипломаты.
В генконсульстве не уточнили причину задержания россиян.
Турецкое госагентство Anadolu утверждает, что россиян задержали якобы по обвинению в "разжигании ненависти" после того, как они вслух читали Библию в мечети.
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