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Левитт заявила, что США могут нанести удар по Ирану в любое время - РИА Новости, 16.07.2026
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22:32 16.07.2026
Левитт заявила, что США могут нанести удар по Ирану в любое время

Каролин Левитт: США могут нанести удар по Ирану в любое время и в любом месте

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США способны нанести удар по Ирану в любое время и в любом месте.
  • По словам Левитт, оборонительный потенциал Ирана был практически полностью уничтожен благодаря операции «Эпическая ярость».
ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты способны нанести удар по Ирану в любое время и в любом месте из-за якобы отсутствия у исламской республики оборонительного потенциала, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Мы можем нанести удар по Ирану в любое время, в любом месте и в любой точке, а их способность защитить себя была практически полностью уничтожена — в первую очередь благодаря этому президенту (Трампу – ред.) и операции "Эпическая ярость", - заявила Левитт во время пресс-брифинга.
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Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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