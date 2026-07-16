Краткий пересказ от РИА ИИ
- Белый дом отказался признавать вину за удар по школе в Иране.
- Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что США никогда не бьют по детям и мирным жителям.
- Левитт предложила адресовать все вопросы Пентагону, который проводит расследование.
ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Белый дом отказался признавать вину за удар по школе в Иране, заявив, что США никогда не бьют по детям.
В четверг в ходе пресс-брифинга журналисты попросили официального представителя Белого дома Каролин Левитт прокомментировать сообщение телеканала Sky News о том, что виновными в ударе по школе для девочек в иранском округе Менаб были американские военные.
"Президент <…> знает, что наши военные всегда действуют добросовестно и никогда, ни при каких обстоятельствах не делают своей мишенью мирных жителей или детей", — ответила Левитт.
Представитель Белого дома отказалась комментировать расследование Sky News, объяснив это тем, что не читала его. Кроме того, она предложила адресовать все вопросы Пентагону, который проводит расследование.
"Расследование продолжается, и мы отправляем вас в Министерство войны с дальнейшими вопросами", — заключила Левитт.
Телеканал CNN ранее в четверг сообщил со ссылкой на источники, что Пентагон затягивает проведение полноценного анализа американского удара по школе в Минабе. В среду президент США Дональд Трамп высказал сомнения, что результаты изысканий военных когда-либо будут опубликованы и полноценный отчет вообще возможен.
В первый же день агрессии США и Израиля против Ирана, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге республики. Погибли 168 школьниц, а также 14 учителей и сотрудников школы. МИД Ирана заявлял, что США ударили по школе для девочек крылатыми ракетами Tomahawk.