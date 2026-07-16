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Белый дом отказался признавать вину за удар по школе в Иране - РИА Новости, 16.07.2026
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21:50 16.07.2026 (обновлено: 23:34 16.07.2026)
Белый дом отказался признавать вину за удар по школе в Иране

Левитт: американские военные никогда не делают своей мишенью мирных жителей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на здание Белого дома в Вашингтоне
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Вид на здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белый дом отказался признавать вину за удар по школе в Иране.
  • Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что США никогда не бьют по детям и мирным жителям.
  • Левитт предложила адресовать все вопросы Пентагону, который проводит расследование.
ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Белый дом отказался признавать вину за удар по школе в Иране, заявив, что США никогда не бьют по детям.
В четверг в ходе пресс-брифинга журналисты попросили официального представителя Белого дома Каролин Левитт прокомментировать сообщение телеканала Sky News о том, что виновными в ударе по школе для девочек в иранском округе Менаб были американские военные.
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"Президент <…> знает, что наши военные всегда действуют добросовестно и никогда, ни при каких обстоятельствах не делают своей мишенью мирных жителей или детей", — ответила Левитт.
Представитель Белого дома отказалась комментировать расследование Sky News, объяснив это тем, что не читала его. Кроме того, она предложила адресовать все вопросы Пентагону, который проводит расследование.
"Расследование продолжается, и мы отправляем вас в Министерство войны с дальнейшими вопросами", — заключила Левитт.
Телеканал CNN ранее в четверг сообщил со ссылкой на источники, что Пентагон затягивает проведение полноценного анализа американского удара по школе в Минабе. В среду президент США Дональд Трамп высказал сомнения, что результаты изысканий военных когда-либо будут опубликованы и полноценный отчет вообще возможен.
В первый же день агрессии США и Израиля против Ирана, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге республики. Погибли 168 школьниц, а также 14 учителей и сотрудников школы. МИД Ирана заявлял, что США ударили по школе для девочек крылатыми ракетами Tomahawk.
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