Белый дом отказался признавать вину за удар по школе в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ Белый дом отказался признавать вину за удар по школе в Иране.

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что США никогда не бьют по детям и мирным жителям.

Левитт предложила адресовать все вопросы Пентагону, который проводит расследование.

ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Белый дом отказался признавать вину за удар по школе в Иране, заявив, что США никогда не бьют по детям.

В четверг в ходе пресс-брифинга журналисты попросили официального представителя Белого дома Каролин Левитт прокомментировать сообщение телеканала Sky News о том, что виновными в ударе по школе для девочек в иранском округе Менаб были американские военные.

"Президент <…> знает, что наши военные всегда действуют добросовестно и никогда, ни при каких обстоятельствах не делают своей мишенью мирных жителей или детей", — ответила Левитт.

Представитель Белого дома отказалась комментировать расследование Sky News, объяснив это тем, что не читала его. Кроме того, она предложила адресовать все вопросы Пентагону , который проводит расследование.

"Расследование продолжается, и мы отправляем вас в Министерство войны с дальнейшими вопросами", — заключила Левитт.

Телеканал CNN ранее в четверг сообщил со ссылкой на источники, что Пентагон затягивает проведение полноценного анализа американского удара по школе в Минабе. В среду президент США Дональд Трамп высказал сомнения, что результаты изысканий военных когда-либо будут опубликованы и полноценный отчет вообще возможен.