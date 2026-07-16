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США через пять лет могут начать ежегодно терять до 76 миллиардов долларов - РИА Новости, 16.07.2026
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21:06 16.07.2026 (обновлено: 21:27 16.07.2026)
США через пять лет могут начать ежегодно терять до 76 миллиардов долларов

S&P Global: США с 2031 года могут начать терять до $76 млрд в год

© AP Photo / Cliff OwenРезервуар с сжиженным природным газом в США
Резервуар с сжиженным природным газом в США - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Cliff Owen
Резервуар с сжиженным природным газом в США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США могут начать ежегодно терять до 76 миллиардов долларов с 2031 года, если запланированные после отмены паузы проекты по экспорту СПГ не будут реализованы.
  • Приостановка выдачи лицензий на экспорт СПГ из США в 2024 году была возобновлена в 2025 году.
  • Общий объем инвестиций в цепочку поставок сжиженного газа в США к 2040 году превысит 1 триллион долларов, а совокупная выручка американских компаний составит 2,9 триллиона долларов.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. США с 2031 года начнут ежегодно терять до 76 миллиардов долларов, если запланированные после отмены паузы в экспорте сжиженного природного газа (СПГ) проекты не будут реализованы, следует из доклада S&P Global.
В 2024 году администрация экс-президента Джо Байдена своим решением приостановила выдачу лицензий на экспорт СПГ из США, которая позднее была возобновлена в 2025 году.
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"Согласно сценарию "продленной паузы", при котором новые инвестиции в экспортные мощности США, запланированные на период после 2025 года, не будут реализованы, к 2031 году ситуация на мировых рынках СПГ значительно обострится, что приведет к росту цен в Европе и Азии на 50% и фактически приведет к перераспределению до 76 миллиардов долларов в год в пользу поставщиков энергоресурсов за пределами США", - говорится в сообщении.
В настоящее время Штаты являются главным поставщиком СПГ в Европу. На этом фоне, добавляет агентство, основным бенефициаром перераспределения поставок станет Россия.
S&P Global Energy также ожидает, что общий объем инвестиций в цепочку поставок сжиженного газа в США к 2040 году превысит 1 триллион долларов. Помимо роста числа рабочих мест и увеличения ВВП страны, будущий экспорт СПГ принесет американским компаниям совокупную выручку в размере 2,9 триллиона долларов.
Эти экономические выгоды достигаются при практически незначительном влиянии на цены на природный газ на внутреннем американском рынке - они по-прежнему будут оставаться одними из самых низких в мире.
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