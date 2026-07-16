США через пять лет могут начать ежегодно терять до 76 миллиардов долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США могут начать ежегодно терять до 76 миллиардов долларов с 2031 года, если запланированные после отмены паузы проекты по экспорту СПГ не будут реализованы.
- Приостановка выдачи лицензий на экспорт СПГ из США в 2024 году была возобновлена в 2025 году.
- Общий объем инвестиций в цепочку поставок сжиженного газа в США к 2040 году превысит 1 триллион долларов, а совокупная выручка американских компаний составит 2,9 триллиона долларов.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. США с 2031 года начнут ежегодно терять до 76 миллиардов долларов, если запланированные после отмены паузы в экспорте сжиженного природного газа (СПГ) проекты не будут реализованы, следует из доклада S&P Global.
В 2024 году администрация экс-президента Джо Байдена своим решением приостановила выдачу лицензий на экспорт СПГ из США, которая позднее была возобновлена в 2025 году.
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"Согласно сценарию "продленной паузы", при котором новые инвестиции в экспортные мощности США, запланированные на период после 2025 года, не будут реализованы, к 2031 году ситуация на мировых рынках СПГ значительно обострится, что приведет к росту цен в Европе и Азии на 50% и фактически приведет к перераспределению до 76 миллиардов долларов в год в пользу поставщиков энергоресурсов за пределами США", - говорится в сообщении.
В настоящее время Штаты являются главным поставщиком СПГ в Европу. На этом фоне, добавляет агентство, основным бенефициаром перераспределения поставок станет Россия.
S&P Global Energy также ожидает, что общий объем инвестиций в цепочку поставок сжиженного газа в США к 2040 году превысит 1 триллион долларов. Помимо роста числа рабочих мест и увеличения ВВП страны, будущий экспорт СПГ принесет американским компаниям совокупную выручку в размере 2,9 триллиона долларов.
Эти экономические выгоды достигаются при практически незначительном влиянии на цены на природный газ на внутреннем американском рынке - они по-прежнему будут оставаться одними из самых низких в мире.