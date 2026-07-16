США через пять лет могут начать ежегодно терять до 76 миллиардов долларов

"Согласно сценарию "продленной паузы", при котором новые инвестиции в экспортные мощности США, запланированные на период после 2025 года, не будут реализованы, к 2031 году ситуация на мировых рынках СПГ значительно обострится, что приведет к росту цен в Европе и Азии на 50% и фактически приведет к перераспределению до 76 миллиардов долларов в год в пользу поставщиков энергоресурсов за пределами США", - говорится в сообщении.