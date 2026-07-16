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США в третий раз за год предали дипломатию, заявили в МИД Ирана - РИА Новости, 16.07.2026
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18:45 16.07.2026 (обновлено: 19:55 16.07.2026)
США в третий раз за год предали дипломатию, заявили в МИД Ирана

МИД Ирана: США предали дипломатию, возобновив атаки, несмотря на меморандум

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Ирана заявил, что США предали дипломатию, атаковав Иран и интенсифицировав удары, несмотря на меморандум о прекращении боевых действий.
  • США нарушили положения меморандума спустя 20 дней с момента подписания, как утверждает МИД Ирана.
  • МИД Ирана указал, что США ввели морскую блокаду и атаковали ряд невоенных объектов.
ТЕГЕРАН, 16 июл - РИА Новости. США в очередной раз предали дипломатию, атаковав Иран и интенсифицировав удары, несмотря на меморандум о прекращении боевых действий, заявило министерство иностранных дел Ирана.
"Народ Ирана, а также мировая и региональная общественность четко видят, как правящие круги США в третий раз в течение года параллельно с переговорным процессом в открытую предали дипломатию. В этот раз они пренебрегли даже собственной подписью под меморандумом из 14 пунктов,.. нарушив под пустыми предлогами положения меморандума спустя лишь 20 дней с момента подписания, и вновь разожгли пламя войны и вражды против великого народа Ирана", - говорится в заявлении ведомства.
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МИД Ирана также указал, что США интенсифицировали атаки против Исламской Республики, параллельно введя морскую блокаду, и атаковали ряд невоенных объектов, совершив таким образом "различные военные преступления".
Иранское министерство также вновь призвало страны Персидского залива "срочно запретить" использование США территорий и инфраструктуры для атак на Иран. Тегеран отметил, что это нужно для предотвращения расползания военных действий по региону.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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