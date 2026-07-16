США в третий раз за год предали дипломатию, заявили в МИД Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ МИД Ирана заявил, что США предали дипломатию, атаковав Иран и интенсифицировав удары, несмотря на меморандум о прекращении боевых действий.

США нарушили положения меморандума спустя 20 дней с момента подписания, как утверждает МИД Ирана.

МИД Ирана указал, что США ввели морскую блокаду и атаковали ряд невоенных объектов.

ТЕГЕРАН, 16 июл - РИА Новости. США в очередной раз предали дипломатию, атаковав Иран и интенсифицировав удары, несмотря на меморандум о прекращении боевых действий, заявило министерство иностранных дел Ирана.

"Народ Ирана , а также мировая и региональная общественность четко видят, как правящие круги США в третий раз в течение года параллельно с переговорным процессом в открытую предали дипломатию. В этот раз они пренебрегли даже собственной подписью под меморандумом из 14 пунктов,.. нарушив под пустыми предлогами положения меморандума спустя лишь 20 дней с момента подписания, и вновь разожгли пламя войны и вражды против великого народа Ирана", - говорится в заявлении ведомства.

МИД Ирана также указал, что США интенсифицировали атаки против Исламской Республики, параллельно введя морскую блокаду, и атаковали ряд невоенных объектов, совершив таким образом "различные военные преступления".

Иранское министерство также вновь призвало страны Персидского залива "срочно запретить" использование США территорий и инфраструктуры для атак на Иран. Тегеран отметил, что это нужно для предотвращения расползания военных действий по региону.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.