Вид на Нью-Йорк сквозь дым от лесных пожаров из Ньюпорта, штат Нью-Джерси, США. 16 июля 2026

Вид на Нью-Йорк сквозь дым от лесных пожаров из Ньюпорта, штат Нью-Джерси, США. 16 июля 2026

© REUTERS / Eduardo Munoz Вид на Нью-Йорк сквозь дым от лесных пожаров из Ньюпорта, штат Нью-Джерси, США. 16 июля 2026

США в ближайшие дни могут столкнуться с аномальной жарой и смогом

Краткий пересказ от РИА ИИ Национальная служба погоды США предупредила о возможной угрозе смога из-за лесных пожаров, а также наводнений, вызванных ливнями, и аномальной жары.

Смог из-за лесных пожаров влияет на значительную часть Великих озер и северо-запад США, выпущены предупреждения о качестве воздуха.

Аномальная жара и влажность наблюдаются в районе Северных равнин и Среднего Запада, распространяясь на северную часть среднеатлантических штатов, в то время как в Техасе ожидаются масштабные внезапные наводнения.

ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. США в ближайшие дни могут столкнуться с угрозой смога из-за лесных пожаров, а также наводнений, вызванных ливнями, и с аномальной жарой, предупредила в четверг США в ближайшие дни могут столкнуться с угрозой смога из-за лесных пожаров, а также наводнений, вызванных ливнями, и с аномальной жарой, предупредила в четверг Национальная служба погоды

"Смог из-за лесных пожаров оказывает влияние на значительную часть Великих озер и на северо-запад США . Действуют предупреждения о качестве воздуха", - говорится в сообщении.

Подобные оповещения также выпущены и для ряда районов Среднего Запада.

Синоптики предупредили об аномальной жаре в некоторых регионах страны.

"Аномальная жара и влажность наблюдаются в районе Северных равнин и Среднего Запада, распространяясь на северную часть среднеатлантических штатов", - указывается в уведомлении.

Жители Техаса , наоборот столкнутся с сильными ливнями, которые могут привести к наводнениям.

"Опасные для жизни масштабные внезапные наводнения ожидаются в южной и центральной частях Техаса как минимум до пятницы", - отмечается в сообщении.

Как уточняется, в некоторых районах этого штата прогнозируются "катастрофические разливы рек, а также стремительный подъем уровня воды в малых руслах и оврагах".