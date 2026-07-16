США в ближайшие дни могут столкнуться с аномальной жарой и смогом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Национальная служба погоды США предупредила о возможной угрозе смога из-за лесных пожаров, а также наводнений, вызванных ливнями, и аномальной жары.
- Смог из-за лесных пожаров влияет на значительную часть Великих озер и северо-запад США, выпущены предупреждения о качестве воздуха.
- Аномальная жара и влажность наблюдаются в районе Северных равнин и Среднего Запада, распространяясь на северную часть среднеатлантических штатов, в то время как в Техасе ожидаются масштабные внезапные наводнения.
ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. США в ближайшие дни могут столкнуться с угрозой смога из-за лесных пожаров, а также наводнений, вызванных ливнями, и с аномальной жарой, предупредила в четверг Национальная служба погоды.
"Смог из-за лесных пожаров оказывает влияние на значительную часть Великих озер и на северо-запад США. Действуют предупреждения о качестве воздуха", - говорится в сообщении.
Подобные оповещения также выпущены и для ряда районов Среднего Запада.
Синоптики предупредили об аномальной жаре в некоторых регионах страны.
"Аномальная жара и влажность наблюдаются в районе Северных равнин и Среднего Запада, распространяясь на северную часть среднеатлантических штатов", - указывается в уведомлении.
Жители Техаса, наоборот столкнутся с сильными ливнями, которые могут привести к наводнениям.
"Опасные для жизни масштабные внезапные наводнения ожидаются в южной и центральной частях Техаса как минимум до пятницы", - отмечается в сообщении.
Как уточняется, в некоторых районах этого штата прогнозируются "катастрофические разливы рек, а также стремительный подъем уровня воды в малых руслах и оврагах".
Кроме того, по данным синоптиков, в ближайшие дни сохранится угроза подтоплений в штатах Аризона и Нью-Мексико.
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2 июля, 22:47