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США в ближайшие дни могут столкнуться с аномальной жарой и смогом - РИА Новости, 16.07.2026
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18:25 16.07.2026 (обновлено: 18:28 16.07.2026)
США в ближайшие дни могут столкнуться с аномальной жарой и смогом

Аномальная жара и наводнения ожидаются в США в ближайшие дни

© REUTERS / Eduardo MunozВид на Нью-Йорк сквозь дым от лесных пожаров из Ньюпорта, штат Нью-Джерси, США. 16 июля 2026
Вид на Нью-Йорк сквозь дым от лесных пожаров из Ньюпорта, штат Нью-Джерси, США. 16 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© REUTERS / Eduardo Munoz
Вид на Нью-Йорк сквозь дым от лесных пожаров из Ньюпорта, штат Нью-Джерси, США. 16 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Национальная служба погоды США предупредила о возможной угрозе смога из-за лесных пожаров, а также наводнений, вызванных ливнями, и аномальной жары.
  • Смог из-за лесных пожаров влияет на значительную часть Великих озер и северо-запад США, выпущены предупреждения о качестве воздуха.
  • Аномальная жара и влажность наблюдаются в районе Северных равнин и Среднего Запада, распространяясь на северную часть среднеатлантических штатов, в то время как в Техасе ожидаются масштабные внезапные наводнения.
ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. США в ближайшие дни могут столкнуться с угрозой смога из-за лесных пожаров, а также наводнений, вызванных ливнями, и с аномальной жарой, предупредила в четверг Национальная служба погоды.
"Смог из-за лесных пожаров оказывает влияние на значительную часть Великих озер и на северо-запад США. Действуют предупреждения о качестве воздуха", - говорится в сообщении.
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Подобные оповещения также выпущены и для ряда районов Среднего Запада.
Синоптики предупредили об аномальной жаре в некоторых регионах страны.
"Аномальная жара и влажность наблюдаются в районе Северных равнин и Среднего Запада, распространяясь на северную часть среднеатлантических штатов", - указывается в уведомлении.
Жители Техаса, наоборот столкнутся с сильными ливнями, которые могут привести к наводнениям.
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"Опасные для жизни масштабные внезапные наводнения ожидаются в южной и центральной частях Техаса как минимум до пятницы", - отмечается в сообщении.
Как уточняется, в некоторых районах этого штата прогнозируются "катастрофические разливы рек, а также стремительный подъем уровня воды в малых руслах и оврагах".
Кроме того, по данным синоптиков, в ближайшие дни сохранится угроза подтоплений в штатах Аризона и Нью-Мексико.
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