В Иране считают маловероятным захват США островов исламской республики

Краткий пересказ от РИА ИИ Член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани заявил, что США вряд ли станут захватывать иранские острова.

Он объяснил это тем, что захват иранских островов обернется большими потерями среди американских военных.

При этом он отметил, что вероятность попытки захвата все же есть, но маленькая.

ТЕГЕРАН, 16 июл - РИА Новости. США вряд ли станут захватывать иранские острова, поскольку это обернется большими потерями среди американских военных, заявил РИА Новости член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани.

Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что президент США Дональд Трамп склоняется к расширению военной операции против Ирана, включая возможный захват острова Харк, после того, как советники представили ему новые варианты эскалации конфликта. Согласно публикации, Трамп якобы обсуждает захват и других островов в Ормузском проливе для защиты судоходства и ликвидации военных объектов Ирана, включая острова Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб.

"Смогут или нет США захватить наши острова, на мой взгляд, - нет. (В этом случае - ред.) первоочередной целью для них являются удары по побережью Ирана, а далее - вглубь, после чего, предположим, они захватят остров Харк. Но по острову Харк (в случае захвата - ред.) можно запускать ракеты, уничтожая американских военных", - сказал иранский депутат.

При этом он отметил, что вероятность попытки захвата все же есть, но маленькая.

"Но при таком сценарии американские силы окажутся под прямым иранским огнем и понесут большие потери", - добавил Ардестани.

Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.