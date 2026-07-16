В Иране считают маловероятным захват США островов исламской республики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани заявил, что США вряд ли станут захватывать иранские острова.
- Он объяснил это тем, что захват иранских островов обернется большими потерями среди американских военных.
- При этом он отметил, что вероятность попытки захвата все же есть, но маленькая.
ТЕГЕРАН, 16 июл - РИА Новости. США вряд ли станут захватывать иранские острова, поскольку это обернется большими потерями среди американских военных, заявил РИА Новости член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани.
Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что президент США Дональд Трамп склоняется к расширению военной операции против Ирана, включая возможный захват острова Харк, после того, как советники представили ему новые варианты эскалации конфликта. Согласно публикации, Трамп якобы обсуждает захват и других островов в Ормузском проливе для защиты судоходства и ликвидации военных объектов Ирана, включая острова Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб.
"Смогут или нет США захватить наши острова, на мой взгляд, - нет. (В этом случае - ред.) первоочередной целью для них являются удары по побережью Ирана, а далее - вглубь, после чего, предположим, они захватят остров Харк. Но по острову Харк (в случае захвата - ред.) можно запускать ракеты, уничтожая американских военных", - сказал иранский депутат.
При этом он отметил, что вероятность попытки захвата все же есть, но маленькая.
"Но при таком сценарии американские силы окажутся под прямым иранским огнем и понесут большие потери", - добавил Ардестани.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Иран 12 июля объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Трамп, в свою очередь, объявил о введении "полной морской блокады" Ирана, которая, по его словам, затронет все суда, следующие в порты страны или из них, а также суда с любыми иранскими грузами.