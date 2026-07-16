В США бензин подорожал за сутки более чем на пять центов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средняя цена на бензин в США поднялась более чем на 5 центов за сутки на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
- Бензин остается самым дорогим на Гавайях (5,4390 доллара за галлон), а дешевле всего — в Индиане (3,3180 за галлон).
ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Средняя цена на бензин в США поднялась за сутки более чем на 5 центов на фоне эскалации на Ближнем Востоке, свидетельствует статистика Американской автомобильной ассоциации (ААА), с которой ознакомилось РИА Новости.
По данным ААА, это уже второй столь резкий скачок цен за неделю.
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16 июня, 19:44
Сейчас галлон (3,8 литра) бензина самой распространенной марки Regular (аналог АИ-92) стоит в среднем по стране 3,9430 доллара или 80,89 рубля за литр.
Самым дорогим бензин остается на Гавайях. Там топливо стоит 5,4390 доллара за галлон или 111, 58 рубля за литр. Больше 5 долларов за галлон платят также автомобилисты в Калифорнии, а в штате Вашингтон цена снова почти достигла этой отметки.
Дешевле всего бензин в Индиане – 3,3180 за галлон или 68,07 рубля за литр.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.