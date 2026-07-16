В США бензин подорожал за сутки более чем на пять центов

Краткий пересказ от РИА ИИ Средняя цена на бензин в США поднялась более чем на 5 центов за сутки на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Бензин остается самым дорогим на Гавайях (5,4390 доллара за галлон), а дешевле всего — в Индиане (3,3180 за галлон).

ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Средняя цена на бензин в США поднялась за сутки более чем на 5 центов на фоне эскалации на Ближнем Востоке, свидетельствует статистика Американской автомобильной ассоциации (ААА), с которой ознакомилось РИА Новости.

По данным ААА, это уже второй столь резкий скачок цен за неделю.

Сейчас галлон (3,8 литра) бензина самой распространенной марки Regular (анало г АИ- 92) стоит в среднем по стране 3,9430 доллара или 80,89 рубля за литр.

Самым дорогим бензин остается на Гавайях . Там топливо стоит 5,4390 доллара за галлон или 111, 58 рубля за литр. Больше 5 долларов за галлон платят также автомобилисты в Калифорнии, а в штате Вашингтон цена снова почти достигла этой отметки.

Дешевле всего бензин в Индиане – 3,3180 за галлон или 68,07 рубля за литр.