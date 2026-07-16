ВС США отчитались об ударах по командным центрам и ПВО Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы США нанесли удары по иранским командным центрам, объектам противовоздушной обороны и берегового наблюдения, а также по ракетным комплексам и беспилотникам.
- Среди пораженных объектов — портовый город Бендер-Аббас.
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США в рамках ударов против Ирана били по командным центрам, объектам ПВО и берегового наблюдения, а также ударили по портовому городу Бендер-Аббас, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
"Вооруженные силы США нанесли удары по иранским командным центрам, объектам противовоздушной обороны, ракетным комплексам и беспилотникам, а также береговым объектам наблюдения", - говорится в заявлении CENTCOM, опубликованном в соцсети Х.
Из заявления следует, что ВС США поразили иранские цели в нескольких местах, включая Бендер-Аббас.