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ВС США отчитались об ударах по командным центрам и ПВО Ирана - РИА Новости, 16.07.2026
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04:36 16.07.2026
ВС США отчитались об ударах по командным центрам и ПВО Ирана

CENTCOM: ВС США ударили по командным центрам и объектам ПВО Ирана

© AP Photo / ISNA / Razieh PudatВертолет тушит пожар на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
Вертолет тушит пожар на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / ISNA / Razieh Pudat
Вертолет тушит пожар на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы США нанесли удары по иранским командным центрам, объектам противовоздушной обороны и берегового наблюдения, а также по ракетным комплексам и беспилотникам.
  • Среди пораженных объектов — портовый город Бендер-Аббас.
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США в рамках ударов против Ирана били по командным центрам, объектам ПВО и берегового наблюдения, а также ударили по портовому городу Бендер-Аббас, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
"Вооруженные силы США нанесли удары по иранским командным центрам, объектам противовоздушной обороны, ракетным комплексам и беспилотникам, а также береговым объектам наблюдения", - говорится в заявлении CENTCOM, опубликованном в соцсети Х.
Из заявления следует, что ВС США поразили иранские цели в нескольких местах, включая Бендер-Аббас.
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