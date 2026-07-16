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МИД Кубы обвинил США после блэкаута в стране - РИА Новости, 16.07.2026
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03:02 16.07.2026
МИД Кубы обвинил США после блэкаута в стране

Глава МИД Кубы Паррилья: США подвергают народ коллективному наказанию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что США подвергают кубинский народ коллективному наказанию, усиливая санкционное давление на энергетический сектор острова.
  • По словам министра, полное отключение национальной энергосистемы произошло в условиях «максимального удушения» кубинской экономики и электроэнергетического сектора со стороны США.
  • Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы сообщило об очередном полном отключении национальной энергосистемы и о том, что ведутся работы по восстановлению единой энергосети.
МЕХИКО, 16 июл - РИА Новости. США подвергают кубинский народ коллективному наказанию, усиливая санкционное давление на энергетический сектор острова, заявил после нового масштабного блэкаута глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.
"Они подвергают народ Кубы коллективному наказанию с единственной целью: уничтожить революцию, ее достижения и ее историю", - написал Родригес Паррилья в соцсети X.
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По словам министра, фиксировавшееся накануне полное отключение национальной энергосистемы произошло в условиях "максимального удушения" кубинской экономики и электроэнергетического сектора со стороны США.
Вашингтон, как указал глава МИД, вводит санкции против кубинских и иностранных компаний, связанных с энергетической отраслью, при этом американские власти не заботят страдания тысяч кубинских семей, работа больниц без электроснабжения и потери продуктов из-за отсутствия охлаждения.
Во вторник министерство энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы сообщило об очередном полном отключении национальной энергосистемы. Позднее министр энергетики Висенте де ла О Леви заявил, что на всей территории страны запущены локальные энергосистемы и продолжаются работы по восстановлению единой энергосети.
Куба с конца 2024 года пережила несколько масштабных блэкаутов. Власти объясняют энергетический кризис нехваткой топлива, изношенностью инфраструктуры и последствиями американских санкций.
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