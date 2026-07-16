США могут заработать более 37 миллиардов долларов на продаже Patriot

Краткий пересказ от РИА ИИ США могут заработать более 37 миллиардов долларов на продажах ракет, радаров и другого оборудования для комплексов Patriot своим союзникам на Ближнем Востоке.

Наибольшая доля оборонных заказов приходится на Кувейт — 19,8 миллиарда долларов.

Основными подрядчиками по сделкам названы американские корпорации RTX, Lockheed Martin и Northrop Grumman.

ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США могут заработать более 37 миллиардов долларов на продажах ракет, радаров и другого оборудования для комплексов Patriot своим союзникам на Ближнем Востоке на фоне конфликта с Ираном, выяснило РИА Новости на основе документов Пентагона.

С марта по май 2026 года Пентагон направил в Конгресс семь уведомлений о новых сделках и расширении действующих оборонных соглашений с ОАЭ, Кувейтом, Бахрейном и Катаром, следует из изученных РИА Новости данных.

Наибольшая доля оборонных заказов приходится на Кувейт - 19,8 миллиарда долларов. ОАЭ планируют направить на закупки 11,81 миллиарда, Катар - 4,01 миллиарда, а Бахрейн - 1,625 миллиарда долларов. Совокупная стоимость этих соглашений составляет 37,245 миллиарда долларов.

В общей сложности потенциальные контракты предусматривают поставку 1,45 тысячи ракет PAC-3 MSE и тысячу ракет типа GEM-T, установило РИА Новости.