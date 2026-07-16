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США могут заработать более 37 миллиардов долларов на продаже Patriot - РИА Новости, 16.07.2026
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02:28 16.07.2026
США могут заработать более 37 миллиардов долларов на продаже Patriot

РИА Новости: США могут получить 37 млрд долларов от продажи Patriot союзникам

© U.S. ArmyЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© U.S. Army
Зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США могут заработать более 37 миллиардов долларов на продажах ракет, радаров и другого оборудования для комплексов Patriot своим союзникам на Ближнем Востоке.
  • Наибольшая доля оборонных заказов приходится на Кувейт — 19,8 миллиарда долларов.
  • Основными подрядчиками по сделкам названы американские корпорации RTX, Lockheed Martin и Northrop Grumman.
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США могут заработать более 37 миллиардов долларов на продажах ракет, радаров и другого оборудования для комплексов Patriot своим союзникам на Ближнем Востоке на фоне конфликта с Ираном, выяснило РИА Новости на основе документов Пентагона.
С марта по май 2026 года Пентагон направил в Конгресс семь уведомлений о новых сделках и расширении действующих оборонных соглашений с ОАЭ, Кувейтом, Бахрейном и Катаром, следует из изученных РИА Новости данных.
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Наибольшая доля оборонных заказов приходится на Кувейт - 19,8 миллиарда долларов. ОАЭ планируют направить на закупки 11,81 миллиарда, Катар - 4,01 миллиарда, а Бахрейн - 1,625 миллиарда долларов. Совокупная стоимость этих соглашений составляет 37,245 миллиарда долларов.
В общей сложности потенциальные контракты предусматривают поставку 1,45 тысячи ракет PAC-3 MSE и тысячу ракет типа GEM-T, установило РИА Новости.
Основными подрядчиками по сделкам названы американские корпорации RTX, Lockheed Martin и Northrop Grumman.
При этом официальные уведомления министерства обороны США не являются окончательным заключением сделок, а их итоговая стоимость и точные объемы поставок могут измениться в ходе переговоров.
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