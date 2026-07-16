США ввели санкции против двух граждан России

Краткий пересказ от РИА ИИ Администрация США внесла двух россиян и одну московскую компанию в санкционные списки, связанные с нераспространением и борьбой с терроризмом.

Санкции введены против Марии Селиной за связь с Корпусом стражей исламской революции, против Вадима Дружбина и компании «Авратэк», а также против иранца Бехруза Намази и итальянца марокканского происхождения Дуниа Эттаиб и двух компаний из Ирана и Нигерии.

ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Администрация США внесла в среду двух россиян и одну компанию из Москвы в санкционные списки, связанные с нераспространением и с борьбой с терроризмом, сообщило министерство финансов США.

Согласно уведомлению, с которым ознакомилось РИА Новости, санкции, в частности, введены против Марии Селиной, которой инкриминируется связь с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, ограничения коснулись Вадима Дружбина за причастность к московской компании "Авратэк", которая также попала в санкционный список.

Наряду с этим в списке оказались иранец Бехруз Намази и итальянец марокканского происхождения Дуниа Эттаиб.