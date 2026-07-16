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США ввели санкции против двух граждан России - РИА Новости, 16.07.2026
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00:43 16.07.2026
США ввели санкции против двух граждан России

США ввели санкции против двух граждан России и одной компании

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация США внесла двух россиян и одну московскую компанию в санкционные списки, связанные с нераспространением и борьбой с терроризмом.
  • Санкции введены против Марии Селиной за связь с Корпусом стражей исламской революции, против Вадима Дружбина и компании «Авратэк», а также против иранца Бехруза Намази и итальянца марокканского происхождения Дуниа Эттаиб и двух компаний из Ирана и Нигерии.
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Администрация США внесла в среду двух россиян и одну компанию из Москвы в санкционные списки, связанные с нераспространением и с борьбой с терроризмом, сообщило министерство финансов США.
Согласно уведомлению, с которым ознакомилось РИА Новости, санкции, в частности, введены против Марии Селиной, которой инкриминируется связь с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, ограничения коснулись Вадима Дружбина за причастность к московской компании "Авратэк", которая также попала в санкционный список.
Наряду с этим в списке оказались иранец Бехруз Намази и итальянец марокканского происхождения Дуниа Эттаиб.
США также ввели санкции в отношении двух компаний из Ирана и Нигерии, которые, как и "Авратэк", по данным американского минфина, связаны с Намази.
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