Экс-директору Popcorn Books вменяют создание двух списков ЛГБТ*-литературы

Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-директору издательства Popcorn Books Дмитрию Протопопову вменяют разработку внутренней классификации издаваемой литературы с разделением на "красный" и "желтый" списки.

В "красный список" вошли произведения, где тема нетрадиционных отношений* является центральной, в "желтый" — книги с менее выраженным соответствующим содержанием.

Протопопов полностью признал вину и заявил, что заключил досудебное соглашение с прокуратурой и активно сотрудничал со следствием.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Экс-директору издательства Popcorn Books Дмитрию Протопопову, обвиняемому в вовлечении в деятельность экстремистской организации и участии в ней, вменяют разработку внутренней классификации издаваемой литературы с разделением на "красный" и "желтый" списки, передает корреспондент РИА Новости.

В четверг Замоскворецкий суд Москвы в особом порядке приступил к рассмотрению уголовного дела Протопопова. В ходе заседания было оглашено обвинительное заключение, согласно которому в "красный список" вошли произведения, где тема нетрадиционных отношений* является центральной, в "желтый" — книги с менее выраженным соответствующим содержанием.

Как было озвучено, Протопопов действовал в составе группы с бывшим директором по продажам Popcorn Books Павлом Ивановым и экс-руководителем отдела продаж издательства " Эксмо " Артемом Вахляевым. Несмотря на признание движения ЛГБТ* экстремистским и запрета на территории России, фигуранты организовывали сбыт запрещенной литературы, в том числе несовершеннолетним, следует из заключения.

В ходе судебного заседания Протопопов полностью признал вину, заявил, что заключил досудебное соглашение с прокуратурой и активно сотрудничал со следствием. Кроме того, он выразил сожаление о содеянном.

Ранее в особом порядке уже были рассмотрены дела Вахляева и Иванова. В конце июня к четырем годам лишения свободы условно был осужден Иванов, 3 июля аналогичное наказание получил Вахляев.