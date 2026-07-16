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Экс-директору Popcorn Books вменяют создание двух списков ЛГБТ*-литературы - РИА Новости, 16.07.2026
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19:07 16.07.2026
Экс-директору Popcorn Books вменяют создание двух списков ЛГБТ*-литературы

Экс-директору Popcorn Books вменяют создание двух списков ЛГБТ-литературы

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-директору издательства Popcorn Books Дмитрию Протопопову вменяют разработку внутренней классификации издаваемой литературы с разделением на "красный" и "желтый" списки.
  • В "красный список" вошли произведения, где тема нетрадиционных отношений* является центральной, в "желтый" — книги с менее выраженным соответствующим содержанием.
  • Протопопов полностью признал вину и заявил, что заключил досудебное соглашение с прокуратурой и активно сотрудничал со следствием.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Экс-директору издательства Popcorn Books Дмитрию Протопопову, обвиняемому в вовлечении в деятельность экстремистской организации и участии в ней, вменяют разработку внутренней классификации издаваемой литературы с разделением на "красный" и "желтый" списки, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг Замоскворецкий суд Москвы в особом порядке приступил к рассмотрению уголовного дела Протопопова. В ходе заседания было оглашено обвинительное заключение, согласно которому в "красный список" вошли произведения, где тема нетрадиционных отношений* является центральной, в "желтый" — книги с менее выраженным соответствующим содержанием.
Издательство ЭКСМО - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
"Эксмо" проводило строгую проверку книг из ассортимента Popcorn Book
25 июня, 20:44
Как было озвучено, Протопопов действовал в составе группы с бывшим директором по продажам Popcorn Books Павлом Ивановым и экс-руководителем отдела продаж издательства "Эксмо" Артемом Вахляевым. Несмотря на признание движения ЛГБТ* экстремистским и запрета на территории России, фигуранты организовывали сбыт запрещенной литературы, в том числе несовершеннолетним, следует из заключения.
В ходе судебного заседания Протопопов полностью признал вину, заявил, что заключил досудебное соглашение с прокуратурой и активно сотрудничал со следствием. Кроме того, он выразил сожаление о содеянном.
Ранее в особом порядке уже были рассмотрены дела Вахляева и Иванова. В конце июня к четырем годам лишения свободы условно был осужден Иванов, 3 июля аналогичное наказание получил Вахляев.
* Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории России
Суд - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Экс-сотрудника Popcorn Books осудили по делу о пропаганде ЛГБТ*
25 июня, 19:20
 
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