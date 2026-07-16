Спецоперация, 16 июля: ВСУ за сутки потеряли более 1450 военнослужащих

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Российские группировки войск "Север", "Запад", "Южная", "Центр", "Восток" и "Днепр" в ходе спецоперации улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение украинским формированиям, ВСУ потеряли более 1450 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в четверг.

Кроме того, уничтожены бронетранспортер М113 производства США , 10 боевых бронированных машин, 13 артиллерийских орудий, восемь станций радиоэлектронной борьбы и станция радиоэлектронной разведки.

Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ , местам хранения беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб, пять снарядов РСЗО HIMARS и 802 беспилотника самолетного типа.

Групповые удары

Утром Минобороны РФ сообщило о нанесенных по предприятиям ВПК в Киеве и объектам инфраструктуры портов "Одесса" и "Южный" групповых ударах.

В Киеве было поражено предприятие компании "Рапид", где собирались беспилотники большой и средней дальности, а также хранились иностранные комплектующие для них. Также удар пришелся на склад предприятия радиоэлектронной промышленности "Киев-1", осуществляющего сборку и хранение ударных дронов АН-196 "Лютый" и разведывательных БПЛА "Лелека-100".

В портах Одесской области поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов, пять резервуаров с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ.

Кроме того, на переходе морем в порт "Черноморск" поражен сухогруз с грузами для ВСУ, в районе острова Змеиный поражен быстроходный катер сил специальных операций ВСУ.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов совершил рабочую поездку в войска группировки войск "Центр". На пункте управления одного из объединений ему представили свои доклады командующий группировкой Валерий Солодчук и командующий объединением группировки Константин Нечаев.

Согласно сообщению МО РФ, в объединении группировки выстроена автоматизированная система огневого поражения, о ее работе военнослужащие отзываются положительно. С помощью системы организован обмен данными между подразделениями тактического звена для повышения координации действий на линии боевого соприкосновения.

Кроме того, в группировке полностью сформированы и укомплектованы новые подразделения беспилотных систем. Это позволило более эффективно выполнять огневые задачи по поражению живой силы и техники противника. Комплекс аналитики данных о применении беспилотников постоянно совершенствуется.

Также Белоусову доложили, что по его поручению в подразделениях беспилотных систем созданы и укомплектованы личным составом аналитические группы. Их работа позволяет детально проводить анализ и выстраивать более эффективное использование дронов по поражению противника.

Министр сообщил о создании "Витрины данных" для обучения нейросетей, применяемых в беспилотниках.

Не имеет никакого значения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналистам отставку министра обороны Украины Михаила Федорова, заявил, что для России не имеет никакого значения, кто занимает этот пост. По его словам, Москве важно, чтобы в Киеве был человек, который примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование на Украине или завершить специальную военную операцию.

Говоря о других изменениях в составе правительства Украины, Песков подчеркнул, что для России они принципиального значения не несут. Он отметил, что РФ важно обеспечение собственных интересов.

Новые ракеты и изменение ролей

Великобритания разработает новую баллистическую ракету и передаст ее Украине в 2027 году, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники в министерстве обороны. При этом испытания ракеты по программе, получившей название Nightfall, должны начаться уже в течение 12 месяцев. Ракета сможет нести боеголовку в 200 килограммов на дальность до 500 километров.

Роль генсека НАТО Марка Рютте в обеспечении Украины поддержкой со стороны США станет более важной после смерти американского сенатора Линдси Грэма*, сообщила газета Politico со ссылкой на европейского дипломата.

Также газета сообщила, что союзники Украины в Вашингтоне обеспокоены тем, что после смерти Грэма некому будет улаживать отношения между американским лидером Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. По мнению неназванного бывшего чиновника из администрации Трампа, киевский режим без Грэма не понимает американского президента.

Уходящий премьер Британии Кир Стармер в четверг последний раз в этой должности посетил Киев. Там он заявил, что Великобритания совместно со Швецией передадут Киеву 16 шведских истребителей на сумму 300 миллионов евро. Они будут поставлены к 2029 году.

Турция сохраняет надежду на прекращение огня на Украине, несмотря на сложную ситуацию, и считает, что перспективы урегулирования конфликта сохраняются, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. Анкара, по его словам, продолжит работать со всеми сторонами для поиска путей к миру.

Фидан отметил, что Турция поддерживает контакты с США по вопросу возобновления переговорного процесса и считает целесообразным продолжение встреч в стамбульском формате.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва не фиксирует быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса по Украине в Турции, но открыта для этого пути.

Опасения Киева

Украинские СМИ в четверг сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Одессе и Сумах.

В Киеве опасаются за участь законопроекта скончавшегося сенатора Грэма о санкциях против РФ, просчитывают возможные сценарии его провала, сообщила газета Politico. По словам источника, близкого к украинским властям, даже в случае принятия законопроекта в конгрессе президент США Дональд Трамп может затянуть его подписание или вовсе не воспользоваться полномочиями, которыми его наделяет проект.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Владимир Зеленский предлагал ему должность своего советника, когда сообщал об увольнении, но он отказался.

Кроме того, Федоров призвал депутатов Рады проявить твердость и прямо рассказать о беспорядке в ВСУ, в частности о коррупции и проблемах с ротацией подразделений.