В СПЧ прокомментировали удаление приложений VK и "Макс" из Google Play

Краткий пересказ от РИА ИИ Приложения VK и "Макс" исчезли из Google Play.

Член СПЧ Артур Шлыков заявил, что удаление приложений демонстрирует продолжение санкционного давления европейских государств на Россию.

Он отметил, что ситуация позитивно скажется на развитии цифрового суверенитета России и снижении зависимости от западных технологий.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Удаление приложений VK и "Макс" из Google Play демонстрирует, что европейские государства продолжают санкционное давление на Россию, в том числе через репрессивные информационные решения, заявил РИА Новости член СПЧ, председатель движения "Гражданский комитет России" Артур Шлыков.

В четверг стало известно, что приложения VK и "Макс" исчезли из Google Plaу.

"Европейские государства продолжают санкционное давление на Россию , в том числе через репрессивные информационные решения", - сказал Шлыков, комментируя ситуацию с удалением приложений.

При этом член СПЧ отметил, что ситуация позитивно скажется на развитии цифрового суверенитета России, снизив зависимость от западных технологий.