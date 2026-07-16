Врач объяснил, почему нельзя есть перед сном

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"Отказ от еды как минимум за три часа до сна помогает синхронизировать пищеварение с естественным циркадным ритмом, позволяя артериальному давлению, частоте сердечных сокращений и метаболизму перейти в "ночной режим", а не оставаться в активном состоянии после еды. Это улучшает качество сна, поскольку организм не занят перевариванием пищи", — рассказал он.