Врач объяснил, почему нельзя есть перед сном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врач Хаджимэ Эсаки рекомендовал перестать принимать пищу как минимум за три часа до сна.
- Отказ от еды за три часа до сна помогает синхронизировать пищеварение с циркадным ритмом и улучшает качество сна.
- Более ранний прием пищи способствует лучшему контролю уровня глюкозы и чувствительности к инсулину.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Перестать принимать пищу лучше как минимум за три часа до отхода ко сну, иначе возможно негативное влияние на пищеварение, метаболизм и качества сна, сообщил РИА Новости врач-терапевт Европейского медицинского центра (EMC), специалист по превентивной и антивозрастной медицине Хаджимэ Эсаки.
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"Отказ от еды как минимум за три часа до сна помогает синхронизировать пищеварение с естественным циркадным ритмом, позволяя артериальному давлению, частоте сердечных сокращений и метаболизму перейти в "ночной режим", а не оставаться в активном состоянии после еды. Это улучшает качество сна, поскольку организм не занят перевариванием пищи", — рассказал он.
Как отметил Эсаки, с точки зрения метаболизма более ранний прием пищи помогает смягчить ночные скачки уровня глюкозы и инсулина в крови, способствуя лучшему контролю уровня глюкозы в течение дня и чувствительности к инсулину.
"Это способствует нормализации пищеварения, облегчает прохождение стадий сна и, как было установлено, приводит к более стабильному глубокому сну и улучшению его качества", — добавил врач.
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