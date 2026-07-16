Рейтинг@Mail.ru
Врач объяснил, почему нельзя есть перед сном - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:20 16.07.2026 (обновлено: 06:02 16.07.2026)
Врач объяснил, почему нельзя есть перед сном

Терапевт Эсаки посоветовал не есть за три часа до отхода ко сну

© Фото : Unspalsh/Vladislav MuslakovДевушка во время сна
Девушка во время сна - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Unspalsh/Vladislav Muslakov
Девушка во время сна . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач Хаджимэ Эсаки рекомендовал перестать принимать пищу как минимум за три часа до сна.
  • Отказ от еды за три часа до сна помогает синхронизировать пищеварение с циркадным ритмом и улучшает качество сна.
  • Более ранний прием пищи способствует лучшему контролю уровня глюкозы и чувствительности к инсулину.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Перестать принимать пищу лучше как минимум за три часа до отхода ко сну, иначе возможно негативное влияние на пищеварение, метаболизм и качества сна, сообщил РИА Новости врач-терапевт Европейского медицинского центра (EMC), специалист по превентивной и антивозрастной медицине Хаджимэ Эсаки.
«
"Отказ от еды как минимум за три часа до сна помогает синхронизировать пищеварение с естественным циркадным ритмом, позволяя артериальному давлению, частоте сердечных сокращений и метаболизму перейти в "ночной режим", а не оставаться в активном состоянии после еды. Это улучшает качество сна, поскольку организм не занят перевариванием пищи", — рассказал он.
Как отметил Эсаки, с точки зрения метаболизма более ранний прием пищи помогает смягчить ночные скачки уровня глюкозы и инсулина в крови, способствуя лучшему контролю уровня глюкозы в течение дня и чувствительности к инсулину.
"Это способствует нормализации пищеварения, облегчает прохождение стадий сна и, как было установлено, приводит к более стабильному глубокому сну и улучшению его качества", — добавил врач.
Молодой человек отдыхает на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Врач рассказал, нужен ли взрослым дневной сон
10 июля, 04:31
 
Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала