Рейтинг@Mail.ru
Соловьев заявил, что считает большую войну в Европе неизбежной - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:59 16.07.2026
Соловьев заявил, что считает большую войну в Европе неизбежной

Соловьев заявил, что считает большую войну в Европе неизбежной из-за ее позиции

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Соловьёв
Владимир Соловьёв - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Владимир Соловьёв. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что считает большую войну в Европе неизбежной из-за позиции правительств европейских стран.
  • Он подчеркнул, что Россия была готова на заключение мира во время переговоров в Стамбуле весной 2022 года.
  • Соловьев предупредил о росте криминальной активности в Европе и возможных терактах из-за поддержки Украины со стороны Европы.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что считает большую войну в Европе неизбежной из-за позиции правительств европейских стран.
"Конечно, это неизбежно, потому что именно в это ваши правительства вложили значительные средства", - сказал Соловьев в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche в ответ на вопрос о том, считает он ли большую войну в Европе неизбежной.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Пушков призвал страны ЕС подумать, прикроет ли их НАТО в случае конфликта
Вчера, 21:11
Он подчеркнул, что Россия не пошла на эскалацию первой и была готова на заключение мира во время переговоров в Стамбуле весной 2022 года.
"Позвольте мне напомнить вам, что мы были готовы остановиться (во время переговоров в – ред.) Стамбуле, когда речь даже не шла о Запорожье. Речь даже не шла о Херсоне, и украинская сторона согласилась", - сказал он.
Тем не менее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон настояли на продолжении войны, которая привела к гибели более миллиона украинцев, добавил ведущий.
Соловьев также предупредил о печальных последствиях европейской поддержки Украины для самой Европы.
"Вы увидите рост криминальной активности в Европе. Вы увидите, как украинская мафия грабит ваши банки, как они совершают теракты с использованием нового вида оружия с новым уровнем военных знаний, а все эти забавные гаджеты, которые вы им сейчас передаете, будут направлены против вас, и вы должны быть готовы к этому", - сказал он.
Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита, прошедшего 18-19 июня в Брюсселе, призвали ускорить наращивание оборонных возможностей сообщества и повысить военную готовность Европы к 2030 году. Новую оборонную стратегию Еврокомиссия представила 19 марта. Она предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Уговорили: мира не будет. Европа подписалась на войну с Россией
15 июля, 08:00
 
В миреЕвропаРоссияВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала