Краткий пересказ от РИА ИИ Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что считает большую войну в Европе неизбежной из-за позиции правительств европейских стран.

Он подчеркнул, что Россия была готова на заключение мира во время переговоров в Стамбуле весной 2022 года.

Соловьев предупредил о росте криминальной активности в Европе и возможных терактах из-за поддержки Украины со стороны Европы.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что считает большую войну в Европе неизбежной из-за позиции правительств европейских стран.

"Конечно, это неизбежно, потому что именно в это ваши правительства вложили значительные средства", - сказал Соловьев в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche в ответ на вопрос о том, считает он ли большую войну в Европе неизбежной.

Он подчеркнул, что Россия не пошла на эскалацию первой и была готова на заключение мира во время переговоров в Стамбуле весной 2022 года.

"Позвольте мне напомнить вам, что мы были готовы остановиться (во время переговоров в – ред.) Стамбуле, когда речь даже не шла о Запорожье. Речь даже не шла о Херсоне, и украинская сторона согласилась", - сказал он.

Тем не менее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон настояли на продолжении войны, которая привела к гибели более миллиона украинцев, добавил ведущий.

Соловьев также предупредил о печальных последствиях европейской поддержки Украины для самой Европы.

"Вы увидите рост криминальной активности в Европе. Вы увидите, как украинская мафия грабит ваши банки, как они совершают теракты с использованием нового вида оружия с новым уровнем военных знаний, а все эти забавные гаджеты, которые вы им сейчас передаете, будут направлены против вас, и вы должны быть готовы к этому", - сказал он.