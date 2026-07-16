В Сочи задержали женщину, подозреваемую в избиении полуторагодовалого сына

"По версии следствия, в период с июня по июль 2026 года, находясь по месту жительства в городе Сочи, подозреваемая истязала своего малолетнего сына, систематически применяя к нему физическую силу, нанося удары по голове, туловищу и конечностям, а также подносила к шее ребенка нож, угрожая таким образом его жизни и здоровью. В настоящее время подозреваемая задержана следователем СКР по краю", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.