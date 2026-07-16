В Сочи задержали женщину, подозреваемую в избиении полуторагодовалого сына

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следователь СК задержал 38-летнюю жительницу Сочи, которая, по версии следствия, систематически избивала своего полуторагодовалого сына.
- Подозреваемая угрожала ребенку ножом, нанося удары по голове, туловищу и конечностям.
- Женщину подозревают в истязании по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка по статье 156 УК РФ.
СОЧИ, 16 июл - РИА Новости. Следователь СК задержал сочинку, которая по версии следствия систематически избивала полуторагодовалого сына и приставляла нож к его шее, сообщает СУСК России по Краснодарскому краю.
Местные Telegram-каналы писали, что жительница Сочи в течение продолжительного времени якобы избивала маленького сына, снимала на фото и видео побои и отправляла их родственникам со стороны мужа. На опубликованных фотографиях видны следы синяков на руках и ногах мальчика, на скриншотах - сообщения с угрозами матери нанести вред ребенку, вплоть до лишения его жизни.
"По версии следствия, в период с июня по июль 2026 года, находясь по месту жительства в городе Сочи, подозреваемая истязала своего малолетнего сына, систематически применяя к нему физическую силу, нанося удары по голове, туловищу и конечностям, а также подносила к шее ребенка нож, угрожая таким образом его жизни и здоровью. В настоящее время подозреваемая задержана следователем СКР по краю", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что женщину подозревают в истязании по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ и ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию по статье 156 УК РФ.
В настоящее время сотрудники СК проводят следственные действия по уголовному делу. Руководитель краевого следственного управления Андрей Маслов поручил в ходе следствия установить все обстоятельства произошедшего, отметили в краевом главке. Ход расследования уголовного дела стоит на контроле в аппарате следственного управления.
Сотрудники сочинской полиции при участии инспектора отдела по делам несовершеннолетних изъяли ребенка у законного представителя в связи с угрозой его жизни, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем канале на платформе "Макс".