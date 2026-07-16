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В августе россиян ждут три крупных астрономических события - РИА Новости, 16.07.2026
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Наука
 
01:39 16.07.2026 (обновлено: 09:18 16.07.2026)
В августе россиян ждут три крупных астрономических события

Веселков: россияне смогут увидеть парад планет 12 августа

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗвездное небо над европейской частью России
Звездное небо над европейской частью России - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Звездное небо над европейской частью России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 12 августа россиян ждет парад из шести планет, солнечное затмение и пик метеорного потока Персеиды.
  • Парад планет начнется перед рассветом, и яркие планеты (Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн) будут видны невооруженным глазом, а Уран и Нептун — в бинокль или телескоп.
  • Полное солнечное затмение будет видно в некоторых регионах мира, в России — лишь на небольшом участке полуострова Таймыр, а пик метеорного потока Персеиды придется на ночь 12 августа, с наибольшей активностью ближе к рассвету.
КРАСНОЯРСК, 16 июл - РИА Новости. Три крупных астрономических событий ждет россиян 12 августа, в этот день пройдет парад из шести планет, солнечное затмение и метеорный дождь, сообщил РИА Новости руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.
"Двенадцатого августа - сразу три события в один день. Это, пожалуй, главный астрономический день месяца. На небе произойдет парад из шести планет, полное солнечное затмение, видимое в некоторых регионах, и пик метеорного потока Персеиды, что сделает этот день уникальным для любителей астрономии", - сказал Веселков.
Начнется этот день с парада из шести планет. Перед рассветом на небе выстроятся Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. По словам руководителя обсерватории, яркие планеты - Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн - будут видны невооруженным глазом, а вот чтобы разглядеть более далекие Уран и Нептун, потребуется бинокль или небольшой телескоп. Веселков также уточнил, что это небесное шоу будет длиться еще около недели после 12 августа, пока Меркурий не приблизится к Солнцу.
"После парада днем произойдет полное солнечное затмение. Полоса полной фазы пройдет через Гренландию, Исландию, Португалию и Испанию. В России полная фаза будет видна лишь на небольшом участке полуострова Таймыр, а на большей части страны - частные фазы. В Красноярске затмение видно не будет, так как Солнце будет под горизонтом", - подчеркнул руководитель обсерватории.
Завершится день пиком метеорного потока Персеиды. По словам Веселкова, условия для наблюдения в 2026 году будут практически идеальными: пик совпадает с новолунием, поэтому небо будет максимально темным и можно будет увидеть до 100-120 метеоров в час. Наибольшая активность будет наблюдаться ближе к рассвету, что ставит в более выгодное положение западные регионы России.
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