В Подмосковье к онлайн-собраниям подключились 24 тыс многоквартирных домов

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 24,6 тысячи многоквартирных домов Подмосковья подключились к системе электронных голосований собственников ГИС ЖКХ, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Общая площадь жилья, где уже принято это решение, составляет 150,2 миллиона квадратных метров. Так, цифровой регламент управления уже закреплен в более 50% многоквартирного фонда региона.

В компетенции общего собрания собственников входит: определение способов управления МКД; выбор управляющей организации; выбор лиц, ответственных за подписание договоров по вопросам управления МКД; решения о проведении текущего и капитального ремонта общего имущества, а также о его реконструкции; принятие решений о благоустройстве; выбор совета МКД.