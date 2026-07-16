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В Подмосковье к онлайн-собраниям подключились 24 тыс многоквартирных домов - РИА Новости, 16.07.2026
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Новости Подмосковья
 
15:58 16.07.2026
В Подмосковье к онлайн-собраниям подключились 24 тыс многоквартирных домов

Более 24 тыс многоквартирных домой Подмосковья подключились к онлайн-собраниям

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМногоквартиные дома в Подмосковье
Многоквартиные дома в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Многоквартиные дома в Подмосковье
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 24,6 тысячи многоквартирных домов Подмосковья подключились к системе электронных голосований собственников ГИС ЖКХ, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Общая площадь жилья, где уже принято это решение, составляет 150,2 миллиона квадратных метров. Так, цифровой регламент управления уже закреплен в более 50% многоквартирного фонда региона.
В компетенции общего собрания собственников входит: определение способов управления МКД; выбор управляющей организации; выбор лиц, ответственных за подписание договоров по вопросам управления МКД; решения о проведении текущего и капитального ремонта общего имущества, а также о его реконструкции; принятие решений о благоустройстве; выбор совета МКД.
Чтобы проголосовать собственникам необходимо зайти на портал ГИС ЖКХ. Голосование доступно круглосуточно со смартфона, планшета или компьютера.
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