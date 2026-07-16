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СМИ: Вэнс вывел из себя секретную службу США - РИА Новости, 16.07.2026
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05:30 16.07.2026 (обновлено: 13:28 16.07.2026)
СМИ: Вэнс вывел из себя секретную службу США

MS Now: секретная служба США недовольна запросами Вэнса на военные вертолеты

© AP Photo / Evan VucciДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Секретная служба недовольна частыми запросами вице-президента США Джей Ди Вэнса на использование военных вертолетов для личных нужд семьи.
  • Агентов секретной службы раздражают частые изменения расписания семьи Вэнса в последнюю минуту, так как это вынуждает их отменять выходные и экстренно разрабатывать планы безопасности.
  • Эксплуатация военного вертолета обходится налогоплательщикам в сумму от 16 тысяч до 24,6 тысячи долларов в час.
ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Секретная служба недовольна частыми запросами вице-президента США Джей Ди Вэнса на использование военных вертолетов для личных нужд семьи, сообщает цифровое издание MS Now со ссылкой на источники.
По информации издания, агенты секретной службы "сыты по горло" частыми изменениями расписания семьи Вэнса в последнюю минуту, так как это вынуждает их отменять выходные, экстренно разрабатывать планы безопасности и увеличивает расходы налогоплательщиков.
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Среди последних запросов Вэнса, вызвавших раздражение у секретной службы, значилась просьба доставить его маленького сына на урок гольфа с помощью военного вертолета Marine Two. План не осуществился лишь из-за непогоды — в тот день бушевала гроза.
Согласно бюджетной смете Пентагона на 2022 год, эксплуатация военного вертолета обходится налогоплательщикам в сумму от 16 тысяч до 24,6 тысячи долларов в час, сообщает издание.
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