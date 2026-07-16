Краткий пересказ от РИА ИИ Секретная служба недовольна частыми запросами вице-президента США Джей Ди Вэнса на использование военных вертолетов для личных нужд семьи.

Агентов секретной службы раздражают частые изменения расписания семьи Вэнса в последнюю минуту, так как это вынуждает их отменять выходные и экстренно разрабатывать планы безопасности.

Эксплуатация военного вертолета обходится налогоплательщикам в сумму от 16 тысяч до 24,6 тысячи долларов в час.

ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Секретная служба недовольна частыми запросами вице-президента США Джей Ди Вэнса на использование военных вертолетов для личных нужд семьи, сообщает цифровое издание Секретная служба недовольна частыми запросами вице-президента США Джей Ди Вэнса на использование военных вертолетов для личных нужд семьи, сообщает цифровое издание MS Now со ссылкой на источники.

По информации издания, агенты секретной службы "сыты по горло" частыми изменениями расписания семьи Вэнса в последнюю минуту, так как это вынуждает их отменять выходные, экстренно разрабатывать планы безопасности и увеличивает расходы налогоплательщиков.

"Это происходит постоянно", — сказал один из источников.

Он назвал это истощением кадровых ресурсов.

Среди последних запросов Вэнса, вызвавших раздражение у секретной службы, значилась просьба доставить его маленького сына на урок гольфа с помощью военного вертолета Marine Two. План не осуществился лишь из-за непогоды — в тот день бушевала гроза.