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Kaspersky рассказал, какие данные россияне доверяют смартфону - РИА Новости, 16.07.2026
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09:28 16.07.2026 (обновлено: 10:06 16.07.2026)
Kaspersky рассказал, какие данные россияне доверяют смартфону

"Лаборатория Касперского": смартфоны стали главным хранилищем цифровой жизни

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМужчина держит смартфон
Мужчина держит смартфон - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Мужчина держит смартфон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Смартфон для многих россиян стал главным хранилищем цифровой жизни: на нем пользователи чаще всего сохраняют фотографии и видео (69%), контакты и номера телефонов (62%), а также переписки в мессенджерах и смс (49%).
  • Более трети респондентов хранят на смартфонах финансовые и учетные данные для входа в финансовые сервисы, пароли и учетные данные для различных сервисов — у 31%, история покупок и адреса доставки — у 30%, личные документы — у 27% опрошенных.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Смартфон для многих россиян стал главным хранилищем цифровой жизни - чаще всего пользователи доверяют ему фотографии и видео, контакты и номера телефонов, а также переписки в мессенджерах и смс, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
"Смартфоны сегодня используются как универсальное хранилище самых разных данных. Чаще всего российские пользователи сохраняют на них фотографии и видео (69%), контакты и номера телефонов (62%), а также переписки в мессенджерах и смс (49%)", - показали результаты исследования лаборатории.
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В то же время многие доверяют мобильным устройствам и более конфиденциальную информацию. Так, финансовые и учетные данные для входа в финансовые сервисы находятся в смартфонах у более трети респондентов, пароли и учетные данные для различных сервисов - у 31%, история покупок и адреса доставки - у 30%, личные документы, например, сканы паспорта или билеты - у 27% опрошенных.
По подсчетам аналитиков, смартфоны активно используются и для хранения других данных. Так, четверть российских пользователей хранят на мобильном устройстве корпоративную переписку, 22% - рабочий календарь и расписание встреч. Каждый пятый сохраняет в браузере пароли от аккаунтов в развлекательных сервисах, 19% - данные о местоположении.
Также сохраняют медицинские данные, историю общения с ИИ-сервисами, информацию о местоположении родственников и близких людей.
"Сегодня вопрос уже не в том, какие данные мы доверяем мобильному устройству, а в том, насколько надежно они защищены. Поэтому стоит регулярно делать резервные копии важных данных, использовать защитные решения и заранее продумать, что делать в случае потери смартфона", - прокомментировал эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Антон Кивва.
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ТехнологииЛаборатория КасперскогоРоссия
 
 
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