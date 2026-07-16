Kaspersky рассказал, какие данные россияне доверяют смартфону

Краткий пересказ от РИА ИИ Смартфон для многих россиян стал главным хранилищем цифровой жизни: на нем пользователи чаще всего сохраняют фотографии и видео (69%), контакты и номера телефонов (62%), а также переписки в мессенджерах и смс (49%).

Более трети респондентов хранят на смартфонах финансовые и учетные данные для входа в финансовые сервисы, пароли и учетные данные для различных сервисов — у 31%, история покупок и адреса доставки — у 30%, личные документы — у 27% опрошенных.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Смартфон для многих россиян стал главным хранилищем цифровой жизни - чаще всего пользователи доверяют ему фотографии и видео, контакты и номера телефонов, а также переписки в мессенджерах и смс, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского".

"Смартфоны сегодня используются как универсальное хранилище самых разных данных. Чаще всего российские пользователи сохраняют на них фотографии и видео (69%), контакты и номера телефонов (62%), а также переписки в мессенджерах и смс (49%)", - показали результаты исследования лаборатории.

В то же время многие доверяют мобильным устройствам и более конфиденциальную информацию. Так, финансовые и учетные данные для входа в финансовые сервисы находятся в смартфонах у более трети респондентов, пароли и учетные данные для различных сервисов - у 31%, история покупок и адреса доставки - у 30%, личные документы, например, сканы паспорта или билеты - у 27% опрошенных.

По подсчетам аналитиков, смартфоны активно используются и для хранения других данных. Так, четверть российских пользователей хранят на мобильном устройстве корпоративную переписку, 22% - рабочий календарь и расписание встреч. Каждый пятый сохраняет в браузере пароли от аккаунтов в развлекательных сервисах, 19% - данные о местоположении.

Также сохраняют медицинские данные, историю общения с ИИ-сервисами, информацию о местоположении родственников и близких людей.