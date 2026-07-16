Суд приговорил жительницу Запорожской области к 18 годам тюрьмы за теракт

Краткий пересказ от РИА ИИ Жительница Запорожской области Оксана Птахина* приговорена к 18 годам лишения свободы за теракт в Мелитополе.

Она вступила в украинское террористическое сообщество, вовлекла в его деятельность родственника и передавала кураторам данные о расположении ВС России, инфраструктуры и госучреждений в Мелитополе.

В результате обстрела ВСУ по указанным Птахиной* координатам два человека получили ранения, а также было частично разрушено здание.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 18 годам лишения свободы жительницу Запорожской области Оксану Птахину* за теракт в Мелитополе, в результате которого пострадали два человека, сообщили в СК РФ.

Следствием и судом установлено, что весной 2022 года Птахина* вступила в украинское террористическое сообщество и вовлекла в его деятельность своего родственника. Они собирали и передавали кураторам данные о расположении военных РФ , инфраструктуры и госучреждений в Мелитополе . В марте 2023 года по указанным ею координатам ВСУ совершили террористический акт. Они произвели обстрел из реактивного вооружения, обладающего высокими поражающими свойствами, в результате чего два человека получили ранения, а также было частично разрушено здание.

"Приговором суда фигурантка признана виновной в инкриминируемых деяниях и ей назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, которое она будет отбывать в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на один год", - говорится в официальном канале ведомства на платформе " Макс ".

По данным СК РФ, Птахина* признана виновной в террористическом акте, совершенном организованной группой, содействии террористической деятельности и участии в террористическом сообществе. В ходе предварительного следствия фигурантка признала вину в полном объеме.