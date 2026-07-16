Рейтинг@Mail.ru
Суд приговорил жительницу Запорожской области к 18 годам тюрьмы за теракт - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:26 16.07.2026
Суд приговорил жительницу Запорожской области к 18 годам тюрьмы за теракт

СК: суд приговорил Оксану Птахину* к 18 годам тюрьмы за теракт в Мелитополе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Запорожской области Оксана Птахина* приговорена к 18 годам лишения свободы за теракт в Мелитополе.
  • Она вступила в украинское террористическое сообщество, вовлекла в его деятельность родственника и передавала кураторам данные о расположении ВС России, инфраструктуры и госучреждений в Мелитополе.
  • В результате обстрела ВСУ по указанным Птахиной* координатам два человека получили ранения, а также было частично разрушено здание.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 18 годам лишения свободы жительницу Запорожской области Оксану Птахину* за теракт в Мелитополе, в результате которого пострадали два человека, сообщили в СК РФ.
Следствием и судом установлено, что весной 2022 года Птахина* вступила в украинское террористическое сообщество и вовлекла в его деятельность своего родственника. Они собирали и передавали кураторам данные о расположении военных РФ, инфраструктуры и госучреждений в Мелитополе. В марте 2023 года по указанным ею координатам ВСУ совершили террористический акт. Они произвели обстрел из реактивного вооружения, обладающего высокими поражающими свойствами, в результате чего два человека получили ранения, а также было частично разрушено здание.
"Приговором суда фигурантка признана виновной в инкриминируемых деяниях и ей назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, которое она будет отбывать в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на один год", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
По данным СК РФ, Птахина* признана виновной в террористическом акте, совершенном организованной группой, содействии террористической деятельности и участии в террористическом сообществе. В ходе предварительного следствия фигурантка признала вину в полном объеме.
* Внесена в России в перечень террористов и экстремистов.
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
СК возбудил дело о теракте после гибели главного инженера ЗАЭС
Вчера, 10:40
 
ПроисшествияРоссияЗапорожская областьМелитопольСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала