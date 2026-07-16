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СК России обвинил сотрудницу банка в хищении выплат участникам СВО - РИА Новости, 16.07.2026
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17:24 16.07.2026 (обновлено: 19:06 16.07.2026)
СК России обвинил сотрудницу банка в хищении выплат участникам СВО

Сотрудницу банка обвиняют в хищении 69 млн рублей выплат участникам СВО

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Следственного комитета России
Здание Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотруднице банка Анне Винниковой предъявлено обвинение в хищении 69 миллионов рублей выплат, предназначавшихся участникам СВО.
  • Анна Винникова в составе организованной группы систематически переводила деньги на счета членов ОПГ, где их обналичивали и распределяли.
  • По ходатайству военных следователей судом наложен арест на имущество, денежные средства и банковские счета фигурантов.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Следователи СК России предъявили обвинение сотруднице банка Анне Винниковой, которая в составе организованной группы похитила 69 миллионов рублей выплат, положенных участникам СВО, с помощью своего служебного положения, рассказали в СК России.
Ведомство 30 июня сообщало, что следователи пресекли деятельность организованной группы по хищению денег у участников специальной военной операции. Возбуждено уголовное дело в отношении 12 участников ОПГ, похитивших более 16 миллионов рублей выплат у граждан, оформлявших контракт с Минобороны России.
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Как уточнили в СК России в четверг, в преступную группу вошла банковский работник Анна Винникова, которая имела доступ к счетам клиентов и отслеживала поступление выплат при заключении первого контракта. Она оформляла фиктивные заявления на перевод денег и на систематической основе переводила их на счета членов ОПГ, где их обналичивали и распределяли. Общая сумма причиненного ущерба превысила 69 миллионов рублей.
"Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы о мошенничестве в сфере компьютерной информации и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (статьи 158, 159.6 и 272 УК России). <...> В настоящее время Винниковой предъявлено обвинение", — говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
По ходатайству военных следователей судом в целях обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий наложен арест на имущество, денежные средства и банковские счета фигурантов.
Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле в ГВСУ СК России. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.
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