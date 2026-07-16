СК начал проверку после жалобы матери девочки на травлю в школе на Кубани

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мать 11-летней школьницы из Краснодара обратилась в Следственный комитет с жалобой на травлю дочери в школе.
- Следственные органы СК России по Краснодарскому краю проводят процессуальную проверку по факту обращения.
КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Следователи проводят проверку после обращения матери 11-летней школьницы из Краснодара по поводу травли со стороны сверстников в школе, сообщил Следственный комитет РФ.
Мама 11-летней школьницы опубликовала в социальных медиа видеообращение к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, в котором рассказала, что ее дочь после перевода в новую школу систематически подвергалась противоправным действиям со стороны сверстников, а также получила ненадлежащую медицинскую помощь.
"Мать неоднократно обращалась в школу с просьбой обратить внимание на поведение детей, однако должных мер принято не было... По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении СК.
Глава ведомства поручил руководителю СУСК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе проверки.