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СК начал проверку после жалобы матери девочки на травлю в школе на Кубани - РИА Новости, 16.07.2026
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15:17 16.07.2026
СК начал проверку после жалобы матери девочки на травлю в школе на Кубани

СК проводит проверку после жалобы матери девочки на травлю в школе в Краснодаре

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мать 11-летней школьницы из Краснодара обратилась в Следственный комитет с жалобой на травлю дочери в школе.
  • Следственные органы СК России по Краснодарскому краю проводят процессуальную проверку по факту обращения.
КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Следователи проводят проверку после обращения матери 11-летней школьницы из Краснодара по поводу травли со стороны сверстников в школе, сообщил Следственный комитет РФ.
Мама 11-летней школьницы опубликовала в социальных медиа видеообращение к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, в котором рассказала, что ее дочь после перевода в новую школу систематически подвергалась противоправным действиям со стороны сверстников, а также получила ненадлежащую медицинскую помощь.
"Мать неоднократно обращалась в школу с просьбой обратить внимание на поведение детей, однако должных мер принято не было... По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении СК.
Глава ведомства поручил руководителю СУСК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе проверки.
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ПроисшествияРоссияКраснодарский крайКраснодарАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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