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В СК прокомментировали удар ВСУ, из-за которого погиб главный инженер ЗАЭС - РИА Новости, 16.07.2026
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10:42 16.07.2026 (обновлено: 10:53 16.07.2026)
В СК прокомментировали удар ВСУ, из-за которого погиб главный инженер ЗАЭС

СК: удар ВСУ, из-за которого погиб инженер ЗАЭС, создал угрозу жизни граждан

© Фото : Запорожская АЭСАлександр Яковлев
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Запорожская АЭС
Александр Яковлев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Энергодаре 15 июля украинскими боевиками при помощи БПЛА был атакован легковой автомобиль, в котором находился главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев.
  • По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, следствием установлено, что удар создал угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Удар ВСУ по автомобилю, в результате которого погиб главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев, создал угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По данным следствия, 15 июля в Энергодаре украинскими боевиками при помощи БПЛА был атакован легковой автомобиль. В результате удара погибли водитель авто и находившийся в автомобиле главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев. Также пострадал работник станции.
«
"СК России устанавливает конкретных представителей киевского режима, преступные действия которых создали угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан", - сказала Петренко.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Слуцкий прокомментировал убийство главного инженера ЗАЭС
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