СК устанавливает причастных к гибели главного инженера ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- СК РФ устанавливает представителей киевского режима, причастных к теракту.
- В Энергодаре украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, в результате погибли главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев и его водитель Дмитрий Филиппов.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. СК РФ устанавливает конкретных представителей киевского режима, причастных к теракту, при котором погиб главный инженер ЗАЭС, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Накануне в Энергодаре украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, в результате погибли главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев и его водитель Дмитрий Филиппов.