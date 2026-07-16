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СК устанавливает причастных к гибели главного инженера ЗАЭС - РИА Новости, 16.07.2026
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10:42 16.07.2026 (обновлено: 10:53 16.07.2026)
СК устанавливает причастных к гибели главного инженера ЗАЭС

СК устанавливает конкретных причастных к гибели главного инженера ЗАЭС

© Фото : Запорожская АЭСАлександр Яковлев
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Запорожская АЭС
Александр Яковлев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СК РФ устанавливает представителей киевского режима, причастных к теракту.
  • В Энергодаре украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, в результате погибли главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев и его водитель Дмитрий Филиппов.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. СК РФ устанавливает конкретных представителей киевского режима, причастных к теракту, при котором погиб главный инженер ЗАЭС, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"СК России устанавливает конкретных представителей киевского режима, преступные действия которых создали угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан", - сказала Петренко.
Накануне в Энергодаре украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, в результате погибли главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев и его водитель Дмитрий Филиппов.
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
В СК прокомментировали удар ВСУ, из-за которого погиб главный инженер ЗАЭС
Вчера, 10:42
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ЭнергодарСветлана ПетренкоАлександра ЯковлеваЗапорожская АЭС
 
 
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