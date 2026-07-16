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СК возбудил дело о теракте после гибели главного инженера ЗАЭС - РИА Новости, 16.07.2026
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10:40 16.07.2026 (обновлено: 10:55 16.07.2026)
СК возбудил дело о теракте после гибели главного инженера ЗАЭС

СК возбудил дело о теракте после гибели главного инженера ЗАЭС при атаке ВСУ

© Фото : Запорожская АЭСАлександр Яковлев
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Запорожская АЭС
Александр Яковлев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после гибели главного инженера ЗАЭС и его водителя в результате атаки ВСУ.
  • По заявлению главы «Росатома» Алексея Лихачева, главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев убит в результате целенаправленного теракта.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после гибели главного инженера ЗАЭС и его водителя в результате атаки ВСУ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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"Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ) в связи с атакой БПЛА украинских вооруженных формирований на гражданский автомобиль в Запорожской области", - сказала Петренко.
Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев убит днем в среду в результате целенаправленного теракта киевского режима, заявил ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев убит днем в среду в результате целенаправленного теракта киевского режима, дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС, в котором ехал Яковлев, вместе с ним погиб водитель автомобиля, заявил ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныАлексей ЛихачевСветлана ПетренкоЗапорожская АЭС
 
 
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