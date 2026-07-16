СК возбудил дело о теракте после гибели главного инженера ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после гибели главного инженера ЗАЭС и его водителя в результате атаки ВСУ.
- По заявлению главы «Росатома» Алексея Лихачева, главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев убит в результате целенаправленного теракта.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после гибели главного инженера ЗАЭС и его водителя в результате атаки ВСУ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев убит днем в среду в результате целенаправленного теракта киевского режима, заявил ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев убит днем в среду в результате целенаправленного теракта киевского режима, дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС, в котором ехал Яковлев, вместе с ним погиб водитель автомобиля, заявил ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев.