Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Сандро Шварц заявил, что в матче Братского кубка на поле появится большое количество молодых игроков.

В субботу «Динамо» сыграет дома против московского ЦСКА в матче Братского кубка.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" немец Сандро Шварц заявил, что большое количество молодых игроков появится на поле в матче Братского кубка.

В субботу " Динамо " дома сыграет против московского ЦСКА в матче Братского кубка.

"Сложно сравнивать игроков. То, что было 4-5 лет назад, с игроками, что есть сейчас. Но молодые игроки в составе обладают серьезным потенциалом, и мы увидим достаточно большое количество молодых на поле", - заявил Шварц на пресс-конференции.

Шварц был назначен на пост главного тренера "Динамо" в конце мая. Немец возглавлял "бело-голубых" с 2020 по 2022 год.