Шварц высказался о матчах Братского кубка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Сандро Шварц заявил, что в матче Братского кубка на поле появится большое количество молодых игроков.
- В субботу «Динамо» сыграет дома против московского ЦСКА в матче Братского кубка.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" немец Сандро Шварц заявил, что большое количество молодых игроков появится на поле в матче Братского кубка.
"Сложно сравнивать игроков. То, что было 4-5 лет назад, с игроками, что есть сейчас. Но молодые игроки в составе обладают серьезным потенциалом, и мы увидим достаточно большое количество молодых на поле", - заявил Шварц на пресс-конференции.
Шварц был назначен на пост главного тренера "Динамо" в конце мая. Немец возглавлял "бело-голубых" с 2020 по 2022 год.
"Четыре недели позади. Мы прививаем команде динамовский ДНК, который хотим показать. Мы хотим играть очень интенсивно и активно. Команда работает и заряжена. Видно развитие", - рассказал Шварц.
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