ВСУ атаковали Белгородскую область 114 раз за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские военные за прошедшие сутки 114 раз атаковали дронами девять районов Белгородской области.

Сбиты и подавлены 145 беспилотников.

В результате атак девять человек, включая двоих детей, получили ранения.

БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки 114 раз атаковали дронами девять районов Белгородской области, сбиты и подавлены 145 БПЛА, девять человек пострадали, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

« "За минувшие сутки ВСУ 114 раз атаковали территорию Белгородской области... Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 145 беспилотников", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".

Он добавил, что противник совершил 11 обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также девять раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Удары нанесены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам.