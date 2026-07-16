ВСУ атаковали Белгородскую область 114 раз за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные за прошедшие сутки 114 раз атаковали дронами девять районов Белгородской области.
- Сбиты и подавлены 145 беспилотников.
- В результате атак девять человек, включая двоих детей, получили ранения.
БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки 114 раз атаковали дронами девять районов Белгородской области, сбиты и подавлены 145 БПЛА, девять человек пострадали, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
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"За минувшие сутки ВСУ 114 раз атаковали территорию Белгородской области... Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 145 беспилотников", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что противник совершил 11 обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также девять раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Удары нанесены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам.
"В Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах получили ранения девять человек, в том числе двое детей. Дети госпитализированы в профильные отделения детской областной клинической больницы. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. В переводе в федеральные клиники не нуждаются", - уточнил врио губернатора.
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