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Россиянам рассказали, какие штрафы могут исчезнуть - РИА Новости, 16.07.2026
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03:18 16.07.2026
Россиянам рассказали, какие штрафы могут исчезнуть

Аналитик Хрулев: в Госдуме подготовили проект об отмене 28 штрафов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы подготовили законопроект об отмене 28 штрафов.
  • Предлагается перестать штрафовать за отсутствие водительских прав и полиса ОСАГО, если инспектор может проверить их по базе, а также за ряд других мелких нарушений.
  • Изменения могут вступить в силу с января 2027 года, если инициативу одобрят.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы подготовили законопроект об отмене 28 штрафов — за отсутствие документов, которые можно проверить по базам, а также за мелкие нарушения. О том, что может измениться, агентству "Прайм" рассказал вице-президент Международной Ассоциации медиаторов "Сила Диалога" Дмитрий Хрулев.
По его словам, предлагается перестать штрафовать за отсутствие водительских прав и полиса ОСАГО, если инспектор может проверить их по базе, а также за утрату паспорта по неосторожности и проживание без регистрации.
«
"Государственные информационные системы уже содержат сведения, которые раньше гражданин обязан был подтверждать бумагой. Если государство видит человека в своих реестрах, санкция за отсутствие бумажного подтверждения теряет смысл", — пояснил Хрулев.
Также предлагается отменить штрафы за переход дороги в неположенном месте, проход по путям, мелкие отступления при установке госномера, безопасную тонировку и небольшие перепланировки. Законопроект также вводит единый штраф за нарушения в жилых зонах по всей стране.
Если инициативу одобрят, изменения могут вступить в силу с января 2027 года. Это позволит инспекторам сосредоточиться на реально опасных нарушениях, заключил эксперт.
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