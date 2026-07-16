Россиянам рассказали, какие штрафы могут исчезнуть

"Государственные информационные системы уже содержат сведения, которые раньше гражданин обязан был подтверждать бумагой. Если государство видит человека в своих реестрах, санкция за отсутствие бумажного подтверждения теряет смысл", — пояснил Хрулев.

Также предлагается отменить штрафы за переход дороги в неположенном месте, проход по путям, мелкие отступления при установке госномера, безопасную тонировку и небольшие перепланировки. Законопроект также вводит единый штраф за нарушения в жилых зонах по всей стране.