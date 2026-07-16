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Налоговая заблокировала счета блогера Варламова* - РИА Новости, 16.07.2026
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07:27 16.07.2026
Налоговая заблокировала счета блогера Варламова*

Налоговая заблокировала счета блогера Варламова из-за многомиллионного долга

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкБлогер Илья Варламов*
Блогер Илья Варламов* - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Блогер Илья Варламов*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Налоговая приостановила операции по банковским счетам блогера Ильи Варламова* из-за долга по налогам более чем на 29 миллионов рублей.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Налоговая приостановила операции по банковским счетам блогера Ильи Варламова* (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) из-за долга более чем на 29 миллионов рублей, следует из данных, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Варламова* в августе 2025 года заочно приговорили к восьми годам колонии со штрафом в 99,5 миллионов рублей и запретом администрировать сайты в течение четырех лет за фейки о Вооруженных силах РФ. Минюст России в марте 2023 года включил блогера в реестр иноагентов, а 21 октября 2025 года он был внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
Как следует из данных, решение было принято 25 мая, в качестве причины указано "принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности". Долг Варламова* по налогам превышает 29,3 миллиона рублей.
При этом у блогера все еще значатся действующими приостановления по счетам от 28 января, причиной которых является "обеспечение возможности исполнения решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.
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