Испанская школьница рассказала, о чем хотела бы спросить Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ Испанская школьница Люсия из города Овьедо написала письмо президенту России Владимиру Путину и хотела бы спросить его о личном опыте и будущем отношений России и Европы.

Посол РФ в Испании Юрий Клименко принял семью Люсии в главном здании дипмиссии в Мадриде, где они обсудили ценности, которые защищает Россия, российскую культуру и университетскую жизнь в стране.

Люсия выразила благодарность посольству РФ в Мадриде за предоставленную информацию о России и возможностях изучения русского языка.

МАДРИД, 16 июл - РИА Новости. Испанская школьница Люсия из города Овьедо, написавшая письмо президенту России Владимиру Путину, рассказала РИА Новости, что в случае встречи с российским лидером хотела бы спросить его о личном опыте и будущем отношений России и Европы.

Ранее посол РФ Испании Юрий Клименко принял семью Люсии в главном здании дипмиссии в Мадриде. Поводом для встречи стало письмо школьницы, которое она в июле 2025 года попросила передать президенту России. В посольстве рассказали, что обращение девушки не оставили без внимания и направили по назначению. В ответ на него школьница получила в подарок фотографию российского лидера с его подписью.

"Я хотела бы спросить его о личном опыте и международных отношениях, например, какими бы он хотел видеть отношения между Россией и Европой через пять лет", - сказала Люсия.

По ее словам, встреча с Путиным стала бы для нее "мечтой, ставшей явью". Школьница призналась, что считает российского президента "очень умным человеком", а беседа с ним была бы для нее крайне интересной. При этом Люсия уточнила, что Путин пока не предлагал ей встретиться.

Испанка также объяснила, какие идеи в выступлениях российского лидера ей особенно близки.

"Мне кажется, что в его (Путина - ред.) ответах на вопросы и в его выступлениях отражены здравый смысл и уважение к достоинству людей. Семья, традиция и вера - это столпы его идеи общества", - сказала Люсия.

Кроме того, Люсия поблагодарила посольство РФ в Мадриде за встречу, во время которой посол обсудил с ней "интересные темы", в том числе ценности, которые защищает Россия, российскую культуру и университетскую жизнь в стране. Она также поблагодарила сотрудников дипмиссии за рассказ об архитектуре и картинах в посольстве, а также за предоставленную ей информацию о России и возможностях изучения русского языка.

В завершение школьница обратилась к россиянам.