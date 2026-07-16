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Испанская школьница рассказала, о чем хотела бы спросить Путина - РИА Новости, 16.07.2026
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05:08 16.07.2026
Испанская школьница рассказала, о чем хотела бы спросить Путина

Испанская школьница хотела бы спросить Путина об отношениях России и Европы

© Фото : предоставлено ЛюсиейИспанская школьница Люсия, написавшая Путину
Испанская школьница Люсия, написавшая Путину - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : предоставлено Люсией
Испанская школьница Люсия, написавшая Путину. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанская школьница Люсия из города Овьедо написала письмо президенту России Владимиру Путину и хотела бы спросить его о личном опыте и будущем отношений России и Европы.
  • Посол РФ в Испании Юрий Клименко принял семью Люсии в главном здании дипмиссии в Мадриде, где они обсудили ценности, которые защищает Россия, российскую культуру и университетскую жизнь в стране.
  • Люсия выразила благодарность посольству РФ в Мадриде за предоставленную информацию о России и возможностях изучения русского языка.
МАДРИД, 16 июл - РИА Новости. Испанская школьница Люсия из города Овьедо, написавшая письмо президенту России Владимиру Путину, рассказала РИА Новости, что в случае встречи с российским лидером хотела бы спросить его о личном опыте и будущем отношений России и Европы.
Ранее посол РФ в Испании Юрий Клименко принял семью Люсии в главном здании дипмиссии в Мадриде. Поводом для встречи стало письмо школьницы, которое она в июле 2025 года попросила передать президенту России. В посольстве рассказали, что обращение девушки не оставили без внимания и направили по назначению. В ответ на него школьница получила в подарок фотографию российского лидера с его подписью.
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"Я хотела бы спросить его о личном опыте и международных отношениях, например, какими бы он хотел видеть отношения между Россией и Европой через пять лет", - сказала Люсия.
По ее словам, встреча с Путиным стала бы для нее "мечтой, ставшей явью". Школьница призналась, что считает российского президента "очень умным человеком", а беседа с ним была бы для нее крайне интересной. При этом Люсия уточнила, что Путин пока не предлагал ей встретиться.
Испанка также объяснила, какие идеи в выступлениях российского лидера ей особенно близки.
"Мне кажется, что в его (Путина - ред.) ответах на вопросы и в его выступлениях отражены здравый смысл и уважение к достоинству людей. Семья, традиция и вера - это столпы его идеи общества", - сказала Люсия.
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Кроме того, Люсия поблагодарила посольство РФ в Мадриде за встречу, во время которой посол обсудил с ней "интересные темы", в том числе ценности, которые защищает Россия, российскую культуру и университетскую жизнь в стране. Она также поблагодарила сотрудников дипмиссии за рассказ об архитектуре и картинах в посольстве, а также за предоставленную ей информацию о России и возможностях изучения русского языка.
В завершение школьница обратилась к россиянам.
"Русским, которые меня читают, хочу сказать: пусть знают, что в Испании есть люди, которые их ценят, и я уверена, что это чувство взаимно", - сказала собеседница агентства.
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