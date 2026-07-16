Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал о преимуществах роботизированного комплекса "Курьер" - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:22 16.07.2026 (обновлено: 09:30 16.07.2026)
Боец рассказал о преимуществах роботизированного комплекса "Курьер"

НРТК "Курьер" может продолжать движение даже после попадания FPV-дрона

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский наземный робототехнический комплекс "Курьер" устойчив к подавлению РЭБ.
  • Перехватить его сигнал практически невозможно благодаря управлению посредством оптоволокна и радиоуправления.
  • Конструкция "Курьера" из толстого железа позволяет ему сохранять функциональность даже при попадании FPV-дрона, и за все время эксплуатации ни разу не удалось перехватить управление комплексом.
БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Оператор беспилотных систем 11-го корпуса группировки войск "Север" с позывным Белый рассказал РИА Новости, что российский наземный робототехнический комплекс "Курьер" имеет значительные преимущества перед аналогичной техникой противника: он устойчив к подавлению РЭБ, способен продолжать движение даже после попадания FPV-дрона, а перехватить его сигнал практически невозможно.
НРТК "Курьер" - многоцелевая дистанционно управляемая гусеничная платформа, применяемая в зоне СВО для доставки грузов, эвакуации раненых и разминирования. Ранее бойцы группировки "Север" оснащали "Курьер" системой из пяти огнеметов и использовали его для борьбы с магнитными минами.
Использование робототехнического комплекса Курьер в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Бойцы "Севера" установили на робот "Курьер" огнеметную систему
14 июля, 17:33
"У него (НРТК "Курьер" - ред.) есть возможность управления посредством оптоволокна и по радиоуправлению, которое сложно очень подавить средствами РЭБ противника. В их наземных комплексах в основном используется управление и видео как на FPV. То есть оно спокойно подавляется", - сообщил РИА Новости Белый.
По его словам, конструкция "Курьера" из толстого железа позволяет даже при попадании стандартного FPV-дрона спокойно продолжить движение. Кроме того, за все время эксплуатации ни разу не удалось перехватить управление комплексом. В отличие от него, техника противника легко глушится и перехватывается.
«
"За все время использования ни разу еще у противника не получилось перехватить. Многие подразделения (противника - ред.) устанавливают себе дополнительное оборудование, то есть пытаются перехватить изображение комплексов летательных либо наземных, чтобы знать, куда он движется. У этой техники это практически невозможно", - подчеркнул Белый.
Оператор отметил, что противнику не удалось захватить ни один робототехнический комплекс "Курьер".
"У них много вариантов наземных комплексов, но они банально просты... Очень легко перехватываются, глушатся, что, соответственно, с этим "Курьером" практически невозможно", - резюмировал Белый.
Украинский пожарный в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
ВС России нанесли серию мощных ударов по целям в Киеве и Одессе
Вчера, 07:57
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала