Новый сервис для аграриев запустили в Московской области

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. На официальном портале Московской области запустили почтового бота, который напоминает аграриям региона о сроках сдачи отчетности по ранее предоставленным субсидиям, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Мы стремимся сделать взаимодействие с аграриями максимально удобным и понятным. Новый сервис автоматически отслеживает сроки отчетности и направляет каждому получателю субсидии индивидуальные уведомления — только по его соглашениям, видам отчетов и датам сдачи. В течение года бот будет отправлять порядка 7,2 тысячи таких напоминаний, помогая участникам программ своевременно предоставлять необходимые документы и сосредоточиться именно на производственной работе", — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин, его слова приводит пресс-служба.

Напоминания направляются за пять и за один рабочий день до даты сдачи отчетности. При этом сам процесс остается прежним: получатели мер поддержки прикладывают необходимые документы через ГИИС "Электронный бюджет". Сейчас сервис уже работает по двум направлениям — рыбоводству и культуртехническим мероприятиям. До конца лета его расширят еще на 36 направлений субсидирования.