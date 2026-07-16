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Новый сервис для аграриев запустили в Московской области - РИА Новости, 16.07.2026
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Новости Подмосковья
 
12:08 16.07.2026
Новый сервис для аграриев запустили в Московской области

Сервис для своевременной сдачи отчетности создали для аграриев Подмосковья

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПодготовка к сбору урожая картофеля
Подготовка к сбору урожая картофеля - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. На официальном портале Московской области запустили почтового бота, который напоминает аграриям региона о сроках сдачи отчетности по ранее предоставленным субсидиям, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"Мы стремимся сделать взаимодействие с аграриями максимально удобным и понятным. Новый сервис автоматически отслеживает сроки отчетности и направляет каждому получателю субсидии индивидуальные уведомления — только по его соглашениям, видам отчетов и датам сдачи. В течение года бот будет отправлять порядка 7,2 тысячи таких напоминаний, помогая участникам программ своевременно предоставлять необходимые документы и сосредоточиться именно на производственной работе", — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин, его слова приводит пресс-служба.
Напоминания направляются за пять и за один рабочий день до даты сдачи отчетности. При этом сам процесс остается прежним: получатели мер поддержки прикладывают необходимые документы через ГИИС "Электронный бюджет". Сейчас сервис уже работает по двум направлениям — рыбоводству и культуртехническим мероприятиям. До конца лета его расширят еще на 36 направлений субсидирования.
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что благодаря автоматизации экономия составит до 240 рабочих часов — это около месяца работы одного сотрудника. Запуск цифрового сервиса позволит минимизировать случаи несвоевременной сдачи отчетности, сократить время на ручной контроль и повысить прозрачность предоставления мер поддержки.
 
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