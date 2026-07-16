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"Сбер": люди рассматривают умный телевизор как часть цифровой экосистемы - РИА Новости, 16.07.2026
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15:07 16.07.2026
"Сбер": люди рассматривают умный телевизор как часть цифровой экосистемы

"Сбер": люди рассматривают умный телевизор в качестве части цифровой экосистемы

© Пресс-служба SberDevicesУмный телевизор в интерьере квартиры
Умный телевизор в интерьере квартиры - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Пресс-служба SberDevices
Умный телевизор в интерьере квартиры
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Умный телевизор становится не просто устройством для просмотра контента, а частью цифровой экосистемы, объединяющей развлечения, управление умным домом и возможности искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба "Сбера" со ссылкой на старшего вице-президента, руководителя блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрея Белевцева.
Он рассказал, что компания активно развивает направление интеллектуальных телевизоров и видит высокий интерес пользователей.
"В первом полугодии 2026 года количество проданных устройств увеличилось на 41% год к году, а доля на рынке ТВ составила 8%", – заявил Белевцев в связи с выходом новой линейки интеллектуальных телевизоров "Сбера" серии 8000.
По мнению Белевцева, благодаря развитию ИИ-помощника "ГигаЧат" уже привычные сценарии взаимодействия с техникой становятся более естественными и удобными — от выбора фильма под настроение до включения света одной командой.
 
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