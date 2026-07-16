"Сбер": люди рассматривают умный телевизор как часть цифровой экосистемы

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Умный телевизор становится не просто устройством для просмотра контента, а частью цифровой экосистемы, объединяющей развлечения, управление умным домом и возможности искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба "Сбера" со ссылкой на старшего вице-президента, руководителя блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрея Белевцева.

Он рассказал, что компания активно развивает направление интеллектуальных телевизоров и видит высокий интерес пользователей.

"В первом полугодии 2026 года количество проданных устройств увеличилось на 41% год к году, а доля на рынке ТВ составила 8%", – заявил Белевцев в связи с выходом новой линейки интеллектуальных телевизоров "Сбера" серии 8000.