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Самолет "Уральских авиалиний" вернулся в аэропорт вылета - РИА Новости, 16.07.2026
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14:42 16.07.2026
Самолет "Уральских авиалиний" вернулся в аэропорт вылета

Самолет "Уральских авиалиний" вернулся в аэропорт вылета по технической причине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии"
Пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет Airbus A320, выполнявший рейс U6-274 по маршруту Екатеринбург — Москва, вернулся в аэропорт вылета по технической причине.
  • Посадка прошла благополучно, для отправки пассажиров в пункт назначения готовится резервный борт.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Самолет "Уральских авиалиний", вылетевший по маршруту Екатеринбург-Москва, по технической причине вернулся в аэропорт вылета, посадка прошла благополучно, сообщает пресс-служба авиакомпании.
"Самолет Airbus A320, выполнявший рейс U6-274 по маршруту Екатеринбург-Москва, вынуждено вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Экипаж произвел посадку благополучно" - говорится в сообщении.
Для отправки пассажиров в пункт назначения готовится резервный борт, отметили в авиакомпании.
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