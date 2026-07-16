Самолет "Уральских авиалиний" вернулся в аэропорт вылета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет Airbus A320, выполнявший рейс U6-274 по маршруту Екатеринбург — Москва, вернулся в аэропорт вылета по технической причине.
- Посадка прошла благополучно, для отправки пассажиров в пункт назначения готовится резервный борт.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Самолет "Уральских авиалиний", вылетевший по маршруту Екатеринбург-Москва, по технической причине вернулся в аэропорт вылета, посадка прошла благополучно, сообщает пресс-служба авиакомпании.
"Самолет Airbus A320, выполнявший рейс U6-274 по маршруту Екатеринбург-Москва, вынуждено вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Экипаж произвел посадку благополучно" - говорится в сообщении.
Для отправки пассажиров в пункт назначения готовится резервный борт, отметили в авиакомпании.
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15 июля, 15:44