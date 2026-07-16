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Врач рассказала, как выбрать свежую рыбу в магазине - РИА Новости, 16.07.2026
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08:45 16.07.2026
Врач рассказала, как выбрать свежую рыбу в магазине

Эпидемиолог Нестерова посоветовала при покупке рыбы обращать внимание на запах

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкПрилавок с рыбой
Прилавок с рыбой - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Прилавок с рыбой. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При покупке рыбы следует обращать внимание на ее запах, глаза, цвет жабр и чешую.
  • Признаки качественной рыбы: легкий аромат моря или чистой воды, выпуклые и блестящие глаза, ярко-красные или розовые жабры, блестящая чешуя, упругая мышечная ткань.
  • Рыбу рекомендуется покупать в санкционированных местах торговли, где осуществляется ветеринарный контроль.
ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости. При покупке рыбы в магазине в первую очередь следует обращать внимание на запах, глаза рыбы, цвет ее жабр и чешую, рассказала РИА Новости врач-эпидемиолог Юлия Нестерова.
Эксперт пояснила, что морская рыба в Приморье может быть заражена опасными паразитами. Опасность возрастает летом, когда морепродукты часто продают с машин и на неофициальных рынках. Чтобы предотвратить покупку испорченной рыбы, следует обращать внимание на ряд признаков.
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"Свежая рыба должна иметь легкий, естественный аромат моря или чистой воды. Любые резкие кислые или аммиачные запахи недопустимы; Глаза у качественной рыбы выпуклые, прозрачные и блестящие. Мутные, впавшие глаза — признак несвежести", – пояснила врач-эпидемиолог.
Также она отметила, что жабры у рыбы должны быть ярко-красного или розового цвета – серый, коричневый или зеленоватый оттенок свидетельствует о начале процессов разложения. Чешуя должна быть блестящей и плотно прилегать к коже, а мышечная ткань должна быть упругой: при нажатии образовавшаяся ямка должна сразу выравниваться.
При покупке упакованную продукции эксперт рекомендовала обратить внимание на целостность упаковки и поверхность самой рыбы – на ней не должно быть следов заветривания или обезвоживания.
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"Цвет продукта должен быть однородным. Избегайте покупки замороженной рыбы со "снежной шубой" (толстым слоем льда) внутри пакета, так как это может указывать на повторное замораживание", – добавила она.
Также врач-эпидемиолог указала на то, что полностью исключить факт заражения рыбы самостоятельно невозможно. Поэтому покупать рыбу следует только в санкционированных местах торговли: специализированных магазинах, супермаркетах с оборудованными холодильными витринами или на официальных рынках, где осуществляется ветеринарный контроль.
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