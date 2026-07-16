Врач рассказала, как выбрать свежую рыбу в магазине

Краткий пересказ от РИА ИИ При покупке рыбы следует обращать внимание на ее запах, глаза, цвет жабр и чешую.

Признаки качественной рыбы: легкий аромат моря или чистой воды, выпуклые и блестящие глаза, ярко-красные или розовые жабры, блестящая чешуя, упругая мышечная ткань.

Рыбу рекомендуется покупать в санкционированных местах торговли, где осуществляется ветеринарный контроль.

ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости. При покупке рыбы в магазине в первую очередь следует обращать внимание на запах, глаза рыбы, цвет ее жабр и чешую, рассказала РИА Новости врач-эпидемиолог Юлия Нестерова.

Эксперт пояснила, что морская рыба в Приморье может быть заражена опасными паразитами. Опасность возрастает летом, когда морепродукты часто продают с машин и на неофициальных рынках. Чтобы предотвратить покупку испорченной рыбы, следует обращать внимание на ряд признаков.

« "Свежая рыба должна иметь легкий, естественный аромат моря или чистой воды. Любые резкие кислые или аммиачные запахи недопустимы; Глаза у качественной рыбы выпуклые, прозрачные и блестящие. Мутные, впавшие глаза — признак несвежести", – пояснила врач-эпидемиолог.

Также она отметила, что жабры у рыбы должны быть ярко-красного или розового цвета – серый, коричневый или зеленоватый оттенок свидетельствует о начале процессов разложения. Чешуя должна быть блестящей и плотно прилегать к коже, а мышечная ткань должна быть упругой: при нажатии образовавшаяся ямка должна сразу выравниваться.

При покупке упакованную продукции эксперт рекомендовала обратить внимание на целостность упаковки и поверхность самой рыбы – на ней не должно быть следов заветривания или обезвоживания.

« "Цвет продукта должен быть однородным. Избегайте покупки замороженной рыбы со "снежной шубой" (толстым слоем льда) внутри пакета, так как это может указывать на повторное замораживание", – добавила она.