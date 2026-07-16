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VK продала RuStore гендиректору компании-разработчика - РИА Новости, 16.07.2026
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11:12 16.07.2026 (обновлено: 11:58 16.07.2026)
VK продала RuStore гендиректору компании-разработчика

VK продала 100% RuStore гендиректору компании-разработчика стора Панкрушеву

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип компании VK
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • VK продает 100% RuStore генеральному директору компании-разработчика Дмитрию Панкрушеву.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. VK продает 100% RuStore генеральному директору компании-разработчика магазина приложений Дмитрию Панкрушеву, рассказали в компании.
"VK продает 100% магазина приложений RuStore генеральному директору компании-разработчика стора Дмитрию Панкрушеву", - говорится в сообщении VK.
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В компании отметили, что RuStore стал центром доступа к необходимым сервисам для пользователей Android в России и эффективной платформой для разработчиков приложений.
Команда RuStore продолжит внедрять продуктовые обновления, гибко развивать функциональность и гарантировать устойчивую работу магазина приложений для пользователей, разработчиков и партнеров.
В понедельник ЕС официально ввел санкции против VK. Как заявляли РИА Новости в VK, санкции не влияют на работу компании.
Российский магазин приложений RuStore с 1 сентября 2025 года стал обязательным для предустановки на гаджетах с операционными системами iOS (Apple) и HyperOS (Xiaomi). До этого он переустанавливался на технике, которая работает с операционными системами Android и HarmonyOS (Huawei).
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