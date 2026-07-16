VK продала RuStore гендиректору компании-разработчика

Краткий пересказ от РИА ИИ
- VK продает 100% RuStore генеральному директору компании-разработчика Дмитрию Панкрушеву.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. VK продает 100% RuStore генеральному директору компании-разработчика магазина приложений Дмитрию Панкрушеву, рассказали в компании.
"VK продает 100% магазина приложений RuStore генеральному директору компании-разработчика стора Дмитрию Панкрушеву", - говорится в сообщении VK.
В компании отметили, что RuStore стал центром доступа к необходимым сервисам для пользователей Android в России и эффективной платформой для разработчиков приложений.
Команда RuStore продолжит внедрять продуктовые обновления, гибко развивать функциональность и гарантировать устойчивую работу магазина приложений для пользователей, разработчиков и партнеров.
В понедельник ЕС официально ввел санкции против VK. Как заявляли РИА Новости в VK, санкции не влияют на работу компании.
Российский магазин приложений RuStore с 1 сентября 2025 года стал обязательным для предустановки на гаджетах с операционными системами iOS (Apple) и HyperOS (Xiaomi). До этого он переустанавливался на технике, которая работает с операционными системами Android и HarmonyOS (Huawei).